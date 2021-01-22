「DefenseNews」22日報導，根據最新衛星照，中國大陸持續在海南省增派空中與海上部隊。在過去1年以來，北京在此部署更多的空中早期預警機與反潛機，而海南島上也疑似興建足以容納航艦的乾船塢。隨著北京持續擴張軍事權力，已大幅提升在南海的能力，更加速北京與其他主權爭議行為者間的權力失衡。

根據1月12日拍攝的衛星照，在海南東南沿岸的陵水與瓊海航空基地的停機坪上，停放約6至8架的大型戰機；不過，由於影像的解析度不足，無法辨識其機型。陵水航空基地目前部署KJ-500空中早期預警機，以及共軍海軍的其他偵察載臺。

不過，根據2020年12月3日拍攝的基地衛星照，停機坪上除5架KJ-500外，還有3架疑似Y-9的軍機，目前仍不清楚後者為一般運輸機還是情蒐機。

Satellite imagery from Planet Labs show 5 KJ-500 AEW&C aircraft on the ground at Lingshui on Hainan’s SE tip in early December. There were also 3 more Y-9s on the deck elsewhere at the base, but it is unknown if these were airlifters or special missions subvariants pic.twitter.com/aJWvRcKz5M — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) January 21, 2021

另一方面，瓊海航空基地則停放KQ-200長程反潛與海上巡邏機，隸屬於共軍海軍南海艦隊。該機場一開始為民用設施，2016年開始興建機場並將停機坪擴大，最終成為KQ-200的基地。

KJ-500與KQ-200為陝西飛機工業有限公司Y-9的衍生版。由於機背上獨特的雷達轉動護罩，以及機身後方磁性偵測桿，故易於識別。

此外，2020年7月的衛星照中，首次拍攝到地面上的7架反潛機。早在2020年2月，大陸官媒就已公布隸屬於南海艦隊的KQ-200，停放於不明機場的照片。當時，「DefenseNews」研判可能為於瓊海航空基地，如今7月的衛星照似乎可證實當時推測。

「DefenseNews」先前曾報導，2017年3月，南海艦隊部署首批KJ-500於陵水航空基地；2個月後，KQ-200也入駐陵水。陵水航空基地還有BZK-005無人機分遣隊，以執行情偵監任務。

除持續增加戰機部署外，北京也持續將南海海軍設施中的基礎建設予以升級。自2020年1月以來，海南三亞的航空基地持續翻修中，包括新建1處停機坪、至少11座新機庫、重新鋪設飛機滑行道。

Meanwhile construction of a suspected dry dock big enough to accommodate an aircraft carrier along with a destroyer-sized vessel is progressing at the massive PLAN naval complex at Yulin, east of the city of Sanya pic.twitter.com/tHkCvrfl65 — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) January 21, 2021

報導指出，考量到三亞周邊三側圍繞的環境複雜，另一側又為海洋圍繞，想要進行任何工程都相當困難；加上三亞航空基地跑道太短，在跑道沒有明顯加長下無法安全操作大型戰機，故可能繼續扮演直升機、輕型運輸機、無人機的駐紮基地。

同時，疑似足以容納航艦的新乾船塢的建造工作仍持續進行中。根據2020年12月3日的衛星照，該地目前正興建約1,150英尺的大型船塢與較小的700英尺船塢。相關工程開始於2016年，如果證實為海軍乾船塢，將可容納大陸的航艦、驅逐艦與巡洋艦隊。

此外，榆林海軍基地也正進行建設工程，已足以停泊共軍海軍的航艦、傳統動力潛艦與核動力潛艦。報導中指出，共軍已部署現役航艦於榆林基地，以及首艘新型075兩棲突擊艦。後者2020年12月才進行海試，不過還未正式服役。

2020年11月與12月底，衛星照分別拍攝到075型兩棲突擊艦在榆林的芳蹤，並由戰略與國際研究中心(CSIS)發布。與此同時，海南也發現第2艘055型巡洋艦，未來將隸屬南海艦隊。

報導分析，075型兩棲突擊艦的擴大部署，以及三亞直升機基地的擴建，足以證實北京有意持續派遣其最新、性能最先進的兩棲突擊艦給南海艦隊。再者，更多的戰機布署至陵水與瓊海，將強化大陸在南海空域與海域的觀察與監視能力。至於新機場基礎設施與乾船塢的建設，讓航艦可在南海駐紮與保養。這些將大幅提升南海艦隊在區域的能力，並加速大陸與其他爭議島嶼的主張者間的權力失衡。

(中時新聞網)