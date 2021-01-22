美國總統拜登1月20日就職，川普正式卸任。大陸官媒《新華社》在推特上發文「一路好走！川普！」寄望拜登對中政策不再像川普那般強硬，但前民進黨立委林濁水反問，美國國務院延續著的川普主義怎麼辦？這會是人治主義的「兩岸中國人」大問題。

美國總統拜登上任後，立刻逆轉了川普過去的17項行政命令，但延續了川普對大陸的強硬態度。但是北京已改變對美態度，因此拜登對中政策是既競爭又合作，未來美中關係，不會出現硬碰硬的局面。美中關係緩和，兩岸之間緊張可望緩和。大陸總書記習近平智囊鄭永年表示，美國前總統川普走了，但「川普主義」不會走。拜登在對待大陸態度上，拜登只是手段不同，但目標卻會和川普相同，某些問題上可能會更強硬。

林濁水今天在臉書貼文表示，川普終於走了！北京這麼說。沒錯，但是美國國務院延續的川普主義怎麼辦？這是人治主義的「兩岸中國人」的大問題：習慣於從私人關係看大事，不懂得從結構面看趨勢，甚至反中的台灣川粉都不知不覺地順著中國人治主義傳統，以致於非把川普/拜登當成對立的反中/親中領袖看不可。

網友認為，「川普、拜登當然是對立，從他們以往的言行舉止就知道。至於部屬的態度，那也是屬於部屬自己的決定。」、「台灣川粉是感念川普勇於打破原來的結構，幫台灣點出重要性。另外擔心拜登有把柄在大陸手上，又回復老樣子，不要拿什麼人治主義來搪塞，好像很有學問？」

川普終於走了！ 北京這麼說。沒錯，但是美國國務院延續著的川普主義怎麼辦？ 這是人治主義的「兩岸中國人」的大問題： 習慣於從私人關係看大事，不懂得從結構面看趨勢，甚至反中的台灣川粉都不知不覺地順著中國人治主義傳統，以致於非把川普/拜登當成對立的反中/親中領袖看不可。 由林濁水發佈於 2021年1月22日 星期五

(中時新聞網)