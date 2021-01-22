亞洲五十大酒吧之一「DRAFT LAND」，歷經三年努力，從台北忠孝本店一路開到香港、曼谷，2021再回到台灣進軍新光三越信義新天地A4館一樓，22日傍晚開幕時正與對街臺虎啤酒串連出信義區新酒吧一條街，值得一提的是，DRAFT LAND XinYi店自上月23日試營運以來吸引不少女性客層，與對街男性客居多形成極大對比。

「DRAFT LAND」自2018年初在台北東區巷弄首開1號店，為亞洲第一間將雞尾酒生活化的 Draft Land Cocktail Bar汲飲雞尾酒吧，也是亞洲調酒師Angus Zou(鄒斯傑)與Plan b 第二計劃一同合作的新品牌，在信義店DRAFT LAND提供16款不同的汲飲雞尾酒及無酒精調飲，讓大家來信義區不只是逛街、吃飯，也能多一個輕鬆喝酒的新地方，並藉由信義店重新帶回當初於東區本店巷弄間矗立「街頭飲酒」氛圍。

在歐美流行的「立飲」飲酒風潮，由Drinks Lab團隊共同企劃、監製，透過街頭遊戲連結飲酒，讓品嚐雞尾酒不再只是正襟危坐，也能很生活、很有樂趣，主打街頭遊樂以台灣夜市遊戲為發想主題，有套圈圈、躑硬幣和拼圖遊戲，讓大家在邊品嚐調酒之餘也能享受街頭遊戲樂趣，深夜後還有來自國語作業簿DJ賴皮，所帶來的DJ Set音樂活動。

新光三越信義新天地早在三年前即著手營造信義店深夜食堂、餐酒吧新勢力，截至2020年底，光是新光三越信義新天地四家店就有超過30家餐廳供餐酒吧，且帶動包括微風南山前年開幕、遠百A13去年開幕時均加入高樓餐酒吧，且因此帶動信義區周邊餐酒吧、調酒吧與雞尾酒吧臨立，目前立飲酒吧除了A4一樓的「DRAFT LAND」外，還在規劃多家音樂酒吧創新登場，繼餐酒吧、深夜食堂之後有望再掀起街頭飲酒風潮！

(工商 )