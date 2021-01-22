中選會今日舉行委員會議，會中討論通過110年全國性公民投票案，定於110年8月28日（星期六）舉行投票。

中選會表示，依108年6月21日修正公布之公民投票法第23條第1項規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。依上開規定，110年全國性公民投票案經中選會委員會議決議定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。會中同時討論通過110年全國性公民投票案工作進行程序表，重要工作日程如下：

（一） 110年5月27日 發布公民投票公告

（二） 110年5月28日至8月27日 辦理公民投票案意見發表會或辯論會

（三） 110年8月8日 投票權人名冊編造完成

（四） 110年8月24日前 公告投票權人人數

（五） 110年8月28日 投票、開票

（六） 110年9月3日前 審定公民投票結果

（七） 110年9月3日 公告公民投票結果

而目前已確定可以於8月28日舉行投票的公投案只有重啟核四公投，反萊豬公投、公投復併大選、搶救大潭藻礁公投三案則正在進行二階段連署中，力拼也能於今年8月28日投票。

(中時 )