美國總統拜登就職後，一般預料對陸強硬的方針不會改變，但他的政策手段將更加理性美中兩國也比川普時代有更大的合作空間。最新報告指出，建議中央有限度允許Google、Twitter、Facebook等美國科技企業在大陸投資經營，以換取美國停止對華為、抖音及阿里巴巴等陸企的打壓及制裁。

具官方背景的北京「全球化智庫」報告日前發表，美國出招遏止大陸的科技業發展，損害美國企業利益的同時，卻促使了大陸提升自主創新能力。

報告指出，拜登內閣雖有理性、專業、建制派回歸，以及前總統歐巴馬時期綱領延續等特徵，然而遏止大陸仍是美國兩黨共識，很可能延續在經貿、科技及軍事上的強硬。川普發動美中科技戰，反映了美中實力對比變化導致的結構性矛盾，拜登上台後這方面角力可能緩和，但在競爭上的加劇依然是不可避免。

然而，在美國「建牆」限制大陸企業時，陸方不應「建牆」對等回應，而是應改為「拆牆」。因此，報告建議，中央以開設試點、部分開放、加強網絡監管等方式，逐步有限度地在國內開放上述美企經營，彰顯大陸開放市場、公平競爭的態度，並施惠美國企業界，以緩解甚至解除大陸高科技企業遭美國打壓的局面。

報告並認為，大陸應儘快開啟加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判，為美中增添一個新的對話平台，促進美中關係回溫，並為兩國建立一個解決貿易爭端的新平台，同時，大陸也可邀請美國加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

(中時新聞網)