正當大家準備迎接農曆春節的到來時，全球疫情卻持續升溫，健康，成了很多民眾的新年願望！為搶攻春節送禮市場商機，「臻品植萃」品牌創辦人、中西醫學博士醫生陳勇利，研發推出「新希望種子禮盒」，從外部清潔的手工皂到內用養生茶包，搭配泡澡包與面膜，從內到外為新年「種」下健康新希望，成為具防疫概念的春節禮盒。

陳勇利強調，新希望種子禮盒的設計，完全採用100％環保材料（埔里茭白筍殼與紙漿），就是希望送禮的同時、也可以同時愛護地球，這樣的設計理念獲得德國iF、德國紅點等6個國際設計大賽肯定，更在今年「台中十大伴手禮」拿到首獎。

陳勇利說，當醫師25年，第二次遇到這麼討人厭的流行病「新冠肺炎」（第一次是SARS），從醫生的角度來看，這個沒完沒了的疫情，似乎是老天要告誡人們要「順天養生」，這跟新希望種子禮盒設計理念之一的「種子」不謀而合，禮盒中有12種種子可以選擇，包括紅紫蘇、小松菜、葉用蘿蔔、菠菜、韭菜、萵苣，百日菊、紫羅蘭、波斯菊、阿拉比卡咖啡豆、康乃馨、向日葵，種子長出的綠色植物，既友善地球又有療癒感。

獲「台中十大伴手禮」首獎的禮盒，內容物包括臻品植萃4大天王商品-人參面膜、青春泡湯包、茉莉氣巡茶及珍珠手工皂。其中，「人參面膜」採用得獎手工皂的美容成分秘方；「青春泡湯包」內含有桂枝、大風草、香茅等放鬆全身筋骨的天然花草；「茉莉氣巡茶」更是連得3屆有「國際食品界米其林」封號的比利時ITQI冠軍的熱門健康茶；「珍珠手工皂」的美白效果，甚至獲得比利時美容MODNE大賽92高分的金獎肯定。

陳勇利表示，「臻品植萃」加碼送，只要2月底前購買「新希望種子禮盒」1組，即贈送健康防疫組，內含2包粉光元氣茶及3包防疫洗手乳隨身包。

值得一提的是，陳勇利因為擁有中西醫學博士學歷，把常用花草、調配出有益健康的健康茶及外用的草本植萃皂，2年來，連續拿下17項國際大獎與11項國家專利的肯定！目前草本植萃皂等產品，已陸續打進宜蘭礁溪、台中谷關等頂級溫泉飯店，以及連鎖百貨線上通路與生活用品通路；甚至打進泰國線上通路、香港生活用品通路等，日本藥妝通路目前也正在積極接洽中。

(工商 )