中國疫情升溫，市場憂心這個全球最大原油進口國因防疫抑制燃料需求，國際油價22日跌幅達2％，從上周觸及的11個月高點進一步回檔。周五倫敦布蘭特期油跌1.9％，來到每桶55.01美元；紐約西德州中級原油期貨跌2％，來到每桶52.06美元。場外石油經紀商PVM分析師表示，能源業目前最大的隱憂是中國新冠肺炎確診數攀升，這不利近期全球原油消費展望。

(工商 )