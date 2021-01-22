陸疫情升溫 原油需求蒙塵 21:192021/01/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國疫情升溫，市場憂心這個全球最大原油進口國因防疫抑制燃料需求，國際油價22日跌幅達2％，從上周觸及的11個月高點進一步回檔。周五倫敦布蘭特期油跌1.9％，來到每桶55.01美元；紐約西德州中級原油期貨跌2％，來到每桶52.06美元。場外石油經紀商PVM分析師表示，能源業目前最大的隱憂是中國新冠肺炎確診數攀升，這不利近期全球原油消費展望。 淡化疫情反罷捷 恐成罷免催票機 疫情刺激 精準醫療身價看漲 (工商 ) #每桶 #疫情升溫 #原油需求 #蒙塵 #中國疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲利上修 美股今年漲聲響 04:102021/01/22 投資理財 抗疫打到下半場 數位科技成關鍵 11:312021/01/22 財經 疫波多折 生技醫療基金水漲船高 04:102021/01/22 投資理財 香港疫情升溫 傳周末九龍油尖旺區局部封城 17:092021/01/22 財經 公益音樂會因疫取消 古曜威慨捐50萬助童 04:102021/01/22 娛樂新聞 《國際金融》ECB：疫情影響 經濟續微幅下傾 11:422021/01/22 財經 本土疫情延燒！陳零九4場尾牙取消短收近百萬 18:002021/01/22 娛樂 疫情結束前 ECB承諾續購債 04:102021/01/22 全球財經 商品期貨趨勢專欄－市場信心回穩 石油需求續升 04:102021/01/22 證券．權證 《國際油價》庫存增加 原油期貨漲跌互見 10:002021/01/22 財經 新冠肺炎肆虐美國滿周年 拜登端防疫新策略 19:502021/01/22 財經 財經熱門新聞 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 財經 - 時報資訊 車用晶片荒 傳歐美不想給大陸 跨國廠只能2選1 - 財經 失守3字頭 股王地位危險 大立光3大困境難解 - 財經 防疫保單搶爆 台產急宣布：下周一下午5點停售 - 財經 - 工商 美建牆 陸拆牆？ 北京智庫：用1招可換陸企解禁 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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