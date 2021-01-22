台中市社會局表示，女嬰母親（左）如涉及兒虐，將依《兒童及少年福利與權益保障法》行政處分，還要進行親子教育。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區傳出一名三個月大的女嬰猝死案，卅七歲女嬰媽媽被社會局發現救援時，為淪落地下的街友，深入淍查發現，這名李姓單親媽媽連生六胎，第六胎還是龍鳳胎，六胎的父親都不同人，總共生了七名子女，而且有的出養到國外與外縣市，社會局表示，李女如涉及兒虐，將依《兒童及少年福利與權益保障法》行政處分，還要進行親子教育。

警消21日獲報後，到達李女租住的套房，女嬰到院前已沒有呼吸心跳，今天報請台中地檢署檢察官相驗，女嬰身上雖然沒有明顯外傷，未發現家暴情況，將母親與其前夫限制住居。

社會局指出，去年六月接到通報，這名李姓單親媽媽住居不穩定，社工介入提供協助，讓懷孕雙胞胎的李女協助居住旅館，去年底產下龍鳳胎，針對其居住不穩定，雙胞胎哥哥先安置，妹妹跟在媽媽身邊，還正協商讓女嬰安置，但已發生無法挽回的憾事。

社會局輔導過程發現，李姓單親媽媽一共生了六胎，第六胎還是雙胞胎，總共生了七名子女，最大的孩子已十多歲，六胎都是不同的對象。

李女為台中人，前晚到警局時，她的母親也到場關切，社會局指出，目前除雙胞胎哥哥安置之外，其他五名子女中，有兩人由前夫照顧，兩名子女出養到國外家庭，另一名子女由外婆撫養中。

為何生活困頓淪為街友，還一直懷孕產子？社會局指出，李女本身智能與健康都正常，可能在街友的環境中遇到不同對象，繼續生育子女，造成子女無法有健康的家庭環境，與父母骨肉分離，其中剛出生三個月的女兒不幸猝死，社會局表示，李女如涉兒虐，將依《兒少權法》行政處分，還要上親子教育課程，導正親子觀念。

(中時 )