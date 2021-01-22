針對北京對28名前川普政府高級官員進行制裁，美國資深中國問題專家何漢理(Harry Harding)分析稱，此時此刻的中國大陸仍陷在這幾年的「對等性制裁」的惡性循環中，北京應該正視美中關係已出現高度「競爭性」的一面，雙方應該從恢復高層對話開始，並相互重啟已關閉的領事館。

何漢理接受《美國之音》採訪時表示，不管是關稅、互關領事館、對企業和個人的制裁、還是藉著最新一波對美國卸任官員的制裁來向拜登政府示警，顯示中國仍然以「不合作、就對抗」的二元思維在看待美中關係。

他表示，北京刻意拒絕承認美中關係的屬性已經有所轉變，雙方關係已轉化為具有高度「競爭性」的一面。因此，若有學者或輿論圈還在期待拜登上任後美中關係就會有所重置(re-set)或大翻轉，那就太不切實際。

何漢理提醒說，如果中國還是頻頻地以口出威脅的方式，例如，「不合作，就制裁」的方式來處理兩國關係，只會讓美中關係更加惡化。

他表示，中國近年來對自己的實力越來越有自信，因此，越來越不願意被美國推著走。不過，中國對美國的最新一波制裁，隨著被制裁的官員都已下台，其實意義不大。唯獨讓他感到憂心的是，美中兩國所展現出的「受害人情結」。

何漢理說：「我擔心的是，兩國越來越將自己視為是被委屈的一方，也就是自認為是受害者，所以都在期待對方要展現出誠意、主動採取行動，來解決美中緊張關係的核心問題。」但只要美中一直糾結在受害人情結下，一直期待對方要先採取善意的作為，兩個大國的關係就很難跨出正面發展的第一步，這是危險之處。

他指出，隨著中國祭出對卸任官員的制裁，新任拜登政府和中國的蜜月期也告終了。

大陸駐休士頓領事館遭美方關閉，美國駐成都總領事館(圖)亦於去年7月關閉至今。（圖／休士頓電視台）

何漢理呼籲，美中兩國可以先從恢復高層對話、或者其他非官方的交流活動開始做起，來互相釋出善意。例如，互相重啟已被關閉的領事館，包括在美國德州休士頓的中國領事館、以及在中國四川省成都市的美國領事館。

(中時新聞網)