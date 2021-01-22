公務員薪水雖然沒特別高，但由於福利與休假相當穩定有保障，每年都吸引不少人考試搶公職。一名男網友表示，自己女友堅持當上公務員，卻連年落榜，他跟著陪考後不但考上，還擠掉女友，事後慘遭分手還被封鎖。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，自己前女友邊工作邊準備國考好幾年了，卻連年落榜，讓他相當疑惑，直問「全部都是選擇題，有這麼難嗎」，質疑前女友準備方法不對，讓對方當場發火「不然你來考」。

原PO聽完後，就真的在去年跟女友報名同類組的國營招考，結果自己筆試、複試全過關，筆試分數剛好壓在及格線上通過，巧合的是，分數就剛好多女友0.1分，導致女友再度失利。

原PO說，女友得知後暴怒，嗆他「害我落榜你開心了？」、「你跟我報同組是要害我？」，不久後就被分手，聯絡方式更遭封鎖。讓他忍不住抱怨：「叫我去考的是妳，現在怪我害妳落榜，都給妳說就好」。

網友紛紛留言：「跟女友報同組的確有點故意啊」、「這應該開心吧，一次國考認清對方」、「她的運氣都被你吸走，不分手等著衰一輩子？」、「不給她面子，就是你的錯」，但許多人質疑文章真實性：「這個梗不錯 你算今年最有創意」、「醒醒吧，你根本沒有女友」、「太獵奇了，右手贏左手0.1分」、「考不上國考還不認真唸書在那邊幻想」。

(中時新聞網)