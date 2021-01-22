大陸演藝圈近來接連爆出勁爆消息，繼鄭爽捲入代孕棄養，慘遭全面封殺，今(22日)當紅男歌手華晨宇(花花)也在微博坦承與女歌手張碧晨有一個孩子，爆炸性宣言震撼全網。只是，一則在2018年的爆料也突然竄上微博熱搜，勁爆內容引發討論。

華晨宇今日下午突然認了未婚生女，隨後孩子的媽張碧晨也PO出長文，分享自己一路以來的心路歷程，「2018年秋，當我知道自己懷孕的時候，我整個人都懵了。我和花花雖然在一起，我們也憧憬過未來的生活，但計畫裡從沒有過生孩子結婚，至少幾年之內沒有，所以我當時完全慌了，不知道該怎麼做才是對的。」

張碧晨坦承與華晨宇交往過，並在得知懷孕時選擇分手離去，不讓男方知道。(取自張碧晨微博)

張碧晨說因為不知該怎麼跟華晨宇說，所以選擇獨自離開，雙方逐漸斷了聯繫，「所以在花花完全不知情的情況下，我獨自完成了孕育和生產，成功升級成一個媽媽。」

張碧晨還說，直到孩子一天天長大後，華晨宇才知道實情，雖然他當下傻住了，但對孩子的來臨相當開心，「他跟我說他很遺憾，沒能陪我一起度過孕期，他說應該要給孩子落一個完整的戶口，所以我們落了戶。他當時跟我說，他也會好好愛孩子，讓她幸福快樂，擁有一個健康快樂的成長環境。」

一則關於華晨宇、張碧晨的2018年爆料突然瘋傳陸網。(取自微博)

不過張碧晨選擇獨自懷孕分手的理由，實在是太過牽強，也讓一位署名「華晨宇張碧晨今天公開了嗎」的網友，於2018年爆料內容突然再次於陸網瘋傳，「@華晨宇yu 還是忍不住了，能感覺出來你對碧晨的心沒有那個女人深，可是碧晨是真心實意的對你的啊，她的心你就這樣踐踏嗎？連孩子都不放過，居然叫她去墮胎，你的心怎麼這麼狠。」吸引超過3萬網友留言、5萬網友轉發。

華晨宇工作室聲明駁流言。(取自華晨宇工作室微博)

對於網路謠言不斷，華晨宇工作室也發布聲明，強調「我司藝人華晨宇先生始終秉承對孩子負責的原則，為孩子成長創造更加健康、和諧、快樂的成長環境」，對於網路用戶捏造華晨宇劈腿、逼迫他人墮胎、棄養等傳聞，已進行蒐證中，並保留追究相關人員法律責任的權利。

(中時新聞網)