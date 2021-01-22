一名辜姓男子從2015年起，分別在屏東恆春、台中南屯、北屯、新北市八里等地，租屋設置機房，找來3名共犯進行盜錄。手法是先租用第四台，然後錄下節目或影片，透過網路傳送到國外，賣給其他影音平台。檢警清查，3年來

違法營利超過1400萬元，四人落網後一致否認，遭法院法判處2年4月不等徒刑，並沒收犯罪所得。

判決指出，辜姓男子（68歲）從2015年12月，陸續於北中南三地設置4處機房，租用有線電視（第四台）後，盜錄節目或電影，再利用網路傳輸給國外不詳機房，並由海外不明共犯轉賣給非法平台牟利。這些後端的違法平台，尚待檢警與法院釐清，可能是轉售給類似各種宣稱看到飽的「機上盒」平台，或類似「楓林網」等看片網站。

台中地方法院指出，同夥陸續有劉姓男子（52歲）、黃姓男子（47歲）及許姓男子（54歲）加入，負責管理機房並操作盜錄設備等工作。檢警從相關帳冊統計，3年來主嫌辜姓男子獲利至少1424萬元，並分給其他3人共526萬元。

據「自由新聞網」報導，法院審理時，4人全都否認犯行，劉男辯稱，只是幫忙租屋、繳電費、看機器有沒有故障，並沒有盜錄節目或電影。但台中地院並不採信，依違反著作權法罪，判處辜男2年4月徒刑、劉男與黃男判刑2年，許男則判刑1年10月，犯罪所得沒收，另3人幫忙租房子與網路等，依同罪名的幫助犯，各判處6月、5月不等徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)