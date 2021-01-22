投資人獲利了結 日股從30年高點回跌 22:102021/01/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本股市近來受美國可望擴大財政刺激帶動的強彈走勢，在22日暫停腳步，從30年高點回跌，主要是投資人轉而觀望即將登場的企業財報季，先獲利了結落袋為安。周五日經225指數收跌0.44％，以28,631.45點作收，該指數周四受拜登總統將推大規模刺激計畫的激勵，登上30年新高；東證一部指數收跌0.21％，收在1,856.64點。 英特爾釋單變數 台積電遭殺跌逾3％ 台股收黑134點 《商情》獲利了結 拖累紐約期金收跌 (工商 ) #指數 #獲利了結 #收跌 #回跌 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益基金經理人炒股案 打小白球被攔下約談 黃常恩：都認了 22:572021/01/22 社會 黃復興黨部開槍了 副主委怒轟自家人：別白白拋棄最強武器 08:482021/01/22 政治 《類股》外資加持 貨櫃三雄剽悍 11:422021/01/22 財經 《國際金融》金價小跌 仍有望創5周來最大漲幅 16:482021/01/22 財經 《國際金融》歐企處獲利十字路口 市場能見度低 09:102021/01/22 財經 湊200萬押台積暴賺千萬 神人1殺招 網驚：太狂了 00:032021/01/22 財經 民進黨執政更加依賴大陸 國民黨：該從反中烏托邦的夢清醒了 17:592021/01/22 政治 拜登將推新刺激政策 聯邦投信建議這樣布局台股 15:002021/01/22 財經 台積電聯發科催油門 13檔權值股撐萬六 04:102021/01/22 證券．權證 拜登就職典禮曝重大玄機 港媒看穿：蔡英文在準備轉向了 16:132021/01/22 政治 《日股》超級財報周前夕 日經停看聽 12:162021/01/22 財經 財經熱門新聞 英特爾新CEO變臉 台積電供應鏈嚇慘？2大死敵偷笑 - 財經 澳煤炭船滯陸7個月走了 過幾天竟要再回去？ 原因曝光 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 台積電5奈米晶片還夠用 傳華為打算再推5G旗艦機 - 財經 英特爾就是要自製晶片 台積電股東反而該高興？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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