日本股市近來受美國可望擴大財政刺激帶動的強彈走勢，在22日暫停腳步，從30年高點回跌，主要是投資人轉而觀望即將登場的企業財報季，先獲利了結落袋為安。周五日經225指數收跌0.44％，以28,631.45點作收，該指數周四受拜登總統將推大規模刺激計畫的激勵，登上30年新高；東證一部指數收跌0.21％，收在1,856.64點。

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