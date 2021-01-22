玉山銀行法金執行長由林隆政擔任 22:132021/01/22 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控代子公司玉山銀行公告法金執行長由林隆政擔任。玉山金表示，原玉山銀行法金執行長陳茂欽之前升任玉山銀行總經理，其職位由玉山銀行法人金融事業總處資深副總經理林隆政擔任。 法官協會改選理事長 最高法院副發言人沈揚仁擔任 玉管處修正園內禁止事項 玉山國家公園禁帶寵物 (工商 ) #玉山金 #玉山銀行 #法金 #執行長 #擔任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專營電支 首見銀行結盟超商 04:102021/01/22 金融．稅務 楊清瓏上任 先修爭議規章 04:102021/01/22 運動天地 金管會去年開罰3億 創新高 04:102021/01/22 金融．稅務 串接產學研金 東南亞影響力聯盟成立 19:092021/01/22 財經 綺瑩資訊假交易詐貸銀行2.6億 負責人李語宸80萬元交保 11:312021/01/22 社會 台新金轉運寶盒 邀民眾祈好運 04:102021/01/22 財經焦點 9家銀行 實施居家辦公 04:102021/01/22 財經要聞 操盤心法－指數多空變數繁複，核心在績優股及強勢股 04:102021/01/22 證券．權證 蘇揆拍板數位身分證緩發 先訂專法 04:102021/01/22 政治要聞 糧商炒匯案 銀行最重恐撤外匯執照 04:102021/01/22 財經要聞 鄭爽爆代孕棄養遭全面封殺 才買房就將面臨8億賠償金 14:252021/01/22 娛樂 財經熱門新聞 英特爾自製晶片不放手 台積電股東反而該高興？ - 財經 英特爾新CEO變臉 台積電供應鏈嚇慘？2大死敵偷笑 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 車用晶片荒 傳歐美不想給大陸 跨國廠只能2選1 - 財經 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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