玉山金控代子公司玉山銀行公告法金執行長由林隆政擔任。玉山金表示，原玉山銀行法金執行長陳茂欽之前升任玉山銀行總經理，其職位由玉山銀行法人金融事業總處資深副總經理林隆政擔任。

法官協會改選理事長 最高法院副發言人沈揚仁擔任
玉管處修正園內禁止事項 玉山國家公園禁帶寵物

(工商 )

#玉山金 #玉山銀行 #法金 #執行長 #擔任