大陸疫情升恐抑制需求 油價從11個月高點回檔 22:112021/01/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸疫情升溫，市場憂心這個全球最大原油進口國因防疫抑制燃料需求，國際油價22日跌幅達2％，從上周觸及的11個月高點進一步回檔。周五倫敦布蘭特期油跌1.9％，來到每桶55.01美元；紐約西德州中級原油期貨跌2％，來到每桶52.06美元。場外石油經紀商PVM分析師表示，能源業目前最大的隱憂是大陸新冠肺炎確診數攀升，這不利近期全球原油消費展望。 商品期貨趨勢專欄－市場信心回穩 石油需求續升 疫情惡化加大需求風險 紐約油價震盪收低 (工商 ) #大陸疫情 #回檔 #每桶 #抑制 #升恐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊KTV生意 業者堅持連10年捐白米做愛心 14:262021/01/22 寶島 疫情緊張 義警送暖波麗士春節維安罩得住 11:212021/01/22 寶島 疫情緊張 北市府強烈建議學校取消或延期畢旅 16:182021/01/22 生活 專家傳真－疫情和5G2021資安關鍵字 企業應如何安全地與之共存 04:102021/01/22 專題周報 疫情下亞洲金融服務業 加速採用數位檔案工作流程 10:442021/01/22 財經 唱衰台灣疫情爆發危險升級 劉樂妍籲台商：沒事別回去過年 11:552021/01/22 娛樂 疫情趨嚴 竹縣府發布轄內醫院探病懶人包 16:092021/01/22 生活 突破疫情 LV級臺灣棗外銷馬來西亞 15:442021/01/22 財經 大陸品牌手機 連三月市占率不到八成 出貨狀況與在陸熱銷的i12形成對比 04:102021/01/22 產業．科技 疫情升高減少活動 足醫專家：當心關節退化 衰弱症敲門 13:472021/01/22 健康 金價大漲 央行黃金年賺1,475億 04:102021/01/22 投資理財 財經熱門新聞 英特爾自製晶片不放手 台積電股東反而該高興？ - 財經 英特爾新CEO變臉 台積電供應鏈嚇慘？2大死敵偷笑 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 車用晶片荒 傳歐美不想給大陸 跨國廠只能2選1 - 財經 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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