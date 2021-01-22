CBOT黃豆期貨周線 逾一個月來首度收黑 22:102021/01/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南美主要穀物種植區雨水充沛改善收成展望，緩和全球供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨22日下跌近2％，將是逾1個月來周線首度收黑。CBOT黃豆期貨周五跌1.8％，來到每英斗13.4625美元，本周周跌將近5％。至於玉米和小麥期貨，周五跌幅均超過1％，玉米本周跌2.5％，7周來周線首次轉黑，小麥本周周跌3.4％。 疫情惡化加大需求風險 紐約油價震盪收低 全球傳動訂單能見度達Q2 年營收拚成長二成 (工商 ) #全球 #CBOT #黃豆期貨 #周線 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虛擬貨幣詐彈連環爆 坑5千萬 04:102021/01/22 社會新聞 股匯都跌 新台幣終結連三升 18:092021/01/22 財經 商品期貨趨勢專欄－市場信心回穩 石油需求續升 04:102021/01/22 證券．權證 金管會去年開罰3億 創新高 04:102021/01/22 金融．稅務 《國際油價》庫存增加 原油期貨漲跌互見 10:002021/01/22 財經 臺灣生技期貨 美許可交易 04:102021/01/22 證券．權證 湊200萬押台積暴賺千萬 神人1殺招 網驚：太狂了 00:032021/01/22 財經 股價指數期貨贏家專欄－布局台灣永續期貨 降低波動風險 04:102021/01/22 證券．權證 全球航運缺櫃恐惡化 快桅廈門-洛杉磯線750櫃落海 14:532021/01/22 財經 台灣權王－特斯拉助攻 和碩、貿聯發威 04:102021/01/22 證券．權證 高鋒接單報捷 金額逾億元 04:102021/01/22 證券．權證 財經熱門新聞 英特爾新CEO變臉 台積電供應鏈嚇慘？2大死敵偷笑 - 財經 澳煤炭船滯陸7個月走了 過幾天竟要再回去？ 原因曝光 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 台積電5奈米晶片還夠用 傳華為打算再推5G旗艦機 - 財經 英特爾就是要自製晶片 台積電股東反而該高興？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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