投資臺灣事務所22日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添8家中小企業擴大投資58億元，包括寶虹科技、志成鋼鐵、甜源生技、慶豐國際食品、元宙化學製藥、津香茶業、國內某倉儲業者及南部某石化公司。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開74次聯審，通過491家中小企業投資約2,125億元，帶來1萬9,944個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動798家企業投資約1兆1,868億元，預估創造9萬9,035個本國就業機會，後續尚有31家企業排隊待審。

寶虹科技是目前兩岸最大半導體再生設備的領導廠商，營業項目包含設備再生、系統升級、安裝維護。2019年累計製程設備銷售已超過五百台，主要客戶除國內重要晶圓廠，並涵蓋中國大陸、韓國、日本及新加坡等全球重要晶圓廠。寶虹科技擁有高階製程系統整合能力與關鍵技術等市場優勢。由於我們擁有完整的供應鏈體系以極高在地零組件資源取代率，能有效降低關鍵零組件取得成本，並確保滿足客戶交期。提供客戶設備全方位的解決方案公司，擁有優化的資訊管理作業流程標準化及健全品質管理系統環境下，為顧客遞送快速、高質量和高價值的服務。本計劃將斥資逾4億元，並招募25名本國員工，在新竹寶山興建廠房，導入高精密智慧化設備，期許與國內半導體製造商共創互利與共榮前景。

志成鋼鐵為槽、角、扁鐵之專業製造商，以提供建築、廠房、橋梁及船舶產業使用，除供應國內廠商之外，海外銷售亦佔整體的近40%，如日本三井物產、德國Thyssenkrupp、Duferco鋼鐵集團等皆是長期合作客戶。自美中貿易戰後，國內建廠需求急遽攀升，及近年來防災意識提升，高強度鋼材市場前景看好，為此計劃斥資近1億元在彰化伸港廠房導入智慧化生產線，達到精實管理目標，持續強化建材耐震度，擴大海內外市場版圖，將為國內創造10個工作機會。

甜源生技主要提供各式冷凍鮮果原汁、調味糖漿及沖調飲品，有專業研發團隊開發手搖飲相關原料，如糖漿、配料與粉類等，是飲料市場中原料專業製造者，也是全球珍珠奶茶供應原料之製造商，產品銷售地點涵蓋中國大陸、美國、加拿大、德國、日本、新加坡、馬來西亞及菲律賓等地。為持續推陳出新飲品，及看好海外市場潛在的商機，計劃招募49名本國員工，擴大投入近3億元在彰化田中興建廠房，導入智慧化機器設備，如冷凍自動倉儲、自動投料及機聯網等系統，扎實食品製程技術，持續發揚臺灣之光。

慶豐國際食品深耕臺灣30多年，主要生產及銷售調理食品、休閒食品、生鮮肉品與滴雞精等品項，取得健康食品、HALAL清真食品與ISO22000等多項品質認證，擁有自有品牌「勝立王朝」滴雞精行銷市場，除供應國內外，亦有銷往中國大陸、香港、澳門、新加坡等地。由於現有產線已不足以因應市場成長需求，計劃斥資逾6億元在雲林元長興建廠房，導入智慧化滅菌、物聯網與自動光學檢測系統，有效提升食品製作安全與效能，讓海內外消費者食在安心。

元宙化學製藥是通過PIC/S GMP認證的優良製藥廠，生產包含心血管系統、消化系統、呼吸系統、解熱鎮痛、類固醇、抗生素及外用軟膏等200多項藥品，亦在COVID-19(武漢肺炎)爆發之際，成為國家製藥隊的一員，所有產品供應各大醫學中心、區域醫院、診所及藥局。由於國人平均壽命延長且人口老化趨勢漸長，除為國內生產健保用藥之外，未來將拓展海外藥品市場，因此計劃斥資近3億元在南投市興建智慧化工廠以及研發辦公大樓，並導入藥品智能化製程設備，持續投入研發能量，以利增進全體人民福祉。

津香茶業是從一間茶公司成長到數間茶工廠，並在阿里山有一大片專屬茶園之企業，主要產品有紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶、咖啡豆及本地有機栽種花草茶等，茶葉均通過『農藥檢驗合格』及多項認證ISO 22000食品安全管理系統、HACCP食品安全管制系統、FSSC 22000食品安全體系認證、HALAL清真認證、FDA認證等。持續不斷累積製茶技術與創新研發新茶飲，從茶園到顧客以自產、自製與自銷的一條龍營銷模式，將茶葉做到安全無毒，並以『小茶老師』品牌行銷國際及開發同業尚未擁有的氮氣冷泡茶技術產品，為持續擴大業務至國際，如中國大陸、美國、越南與印尼等地與積極參與國內外展覽，計劃擴大投入逾2億元，在臺南市和順工業區興建3廠，導入物聯網及智慧系統，同時建立展售中心，未來商品將有完整的展示空間，讓每位茶客有優質的空間品味茶香與選購。

國內某倉儲業者，專為提供各種石化原料有關之倉儲及轉運業務服務。具有逾三十年之運輸、調節、儲備等石化原料操作能力，為南台灣石化業的重要後勤樞紐。為滿足市場需求，並提升服務品質與經濟效益，同時配合高雄市政府都市更新及「臺灣國際商港未來發展及建設計畫」，計劃斥資逾4億元，在高雄興建智能控制中心暨維修工廠，藉以提升儲運系統安全與營運之效能，並得以防範倉儲及轉運異常之狀況。

南部某石化公司，主要生產國內產製聚氯乙烯(PVC)及其加工業所需之上游原料。該公司另一項主力業務為提供土壤及地下水污染調查與整治技術服務，發展先進環保技術以改善整治汙染物對環境之影響。為因應瞬息萬變的國際情勢及國內石化原物料供應的短缺，計劃斥資34億元在南部地區興建原料及產品儲槽和地下管線設施，以積極提升自身原料儲存能力，同時導入智慧化感測設備，翻轉石化產業運作模式，有效提升工作環境與安全。

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