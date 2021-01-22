桃園機場公司18日才剛宣布，第三航廈土建工程招標，第二階段「規格標」由「台灣國際三星物產公司（Samsung C&T Corporation）/榮工工程公司」團隊通過，外界原預期這項預算金額達445億元的工程可望完成招商，儘快動工，不料，22日晚間傳出重大轉折。

桃機公司總經理但昭璧22日晚間向本報證實，21日審視招標文件時，發現評選委員的名字被列為投標團隊的工作人員。

依據採購評選委員會審議規則第14-1條規定，本委員會委員自接獲評選有關資料之時起，不得就該採購案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員。其有違反者，機關應不決標予該廠商。

但昭璧強調，「台灣國際三星物產公司（Samsung C&T Corporation）/榮工工程公司」團隊確定無法如原先程序，進入28日的評選會議，桃機公司將不予決標，後續行政程序須與工程會等相關單位討論，並爭取盡快重啟招商。

據了解，該工程招標命運多舛，先前已三度流標，加上本次投標過程的瑕疵，形同被迫廢標，何時能重啟第五度招標，將是桃機公司、交通部及工程會等單位的研商重點。

依據桃機公司原先規劃，第三航站主體航廈土建工程標是採取「選擇性招標」，將分三階段加速推動建設，2024年先完成北登機廊廳、2025年完成主體航廈工程，接續在2026年完成南登機廊廳。

究竟本案招標過程為何一波三折呢？據了解，桃園機場第三航廈2017年動工，包含機坪、滑行道等工程都順利開工，唯獨主體工程卻流標，2018年7月第二度流標，後於2019年1月在政院同意下，總經費由747億元追加到789億元。同年6月將土建工程獨立招標，仍第三度流標，交長林佳龍嚴令，即使變更設計，也須在預算內如期完工。2020年3月再度通過修正計畫，考量物價等因素，總經費增至950億元。

桃機公司檢討後重新簡化部分設計、降低施工困難度及維護風險，2020年8月第四度招標，涵蓋「北登機廊廳、南登機廊廳及主體航廈」三項，結果順利有兩家通過資格標，包含「日商華大成營造／大陸工程」團隊，以及「三星物產／榮工」團隊。

沒想到桃機公司18日才剛宣佈，「三星物產/榮工工程」團隊通過第二階段規格標審查，本案招標即將進入「最後評選階段」，28日擬召開評選會議，不料22日傳出如此轉折。

(工商 )