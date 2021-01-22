近年國際經貿受中美貿易戰及新冠疫情接連衝擊，在大陸設廠營運的台商特別有感。台北經營管理研究院22日舉辦論壇邀請台商座談，分享當前環境台商所面臨的挑戰及對策。

岳豐集團副董事長林森福表示，中美貿易戰開打後，面對美國設立25％關稅，許多專家建議台商撤離大陸，但中小企業資源、人力等量能不足，投資大陸後便沒有能力再轉向投資東南亞，導致撤離執行力低落。此外，投資規模越大越難以搬遷，因此掌握市場比起擴廠更為重要。部分台商轉往東南亞探路，其中，越南成為投資首選，卻被列入匯率操縱國。

先前因應中美關稅問題，轉往菲律賓等地設廠的岳豐科技，在新冠疫情緩和全面開工後，發現東南亞配套鏈量能有限。公司統計，2020年由大陸出口貨櫃占全公司逾90％，東南亞出口量僅約7％。

隨美國總統拜登上任，美國新政局使林森福感到樂觀。他表示，期勉公司美國端把握客戶與消費需求，預先評估供應商採購量。台商即使在艱困的環境中，仍然可以尋找出路。

台灣鑄造學會榮譽理事長張豐國則表示，鑄造業為重要的傳統產業，且規模多是中小企業。大陸鑄造業年產量達4,950萬噸，居世界第一，台灣則以140萬噸年產量位居第14名。

張豐國指出，多數鑄造業的大陸基地大於台灣母廠，台商在大陸雖仍獲利，但不比紅色供應鏈，利潤受大陸的競爭對手侵蝕泰半。台灣推動鑄造發展外銷至世界將成為困難點，需與歐美做交流，才能提升在國際市場的潛力。

另一方面，未來鑄造業將著重發展綠色鑄造以及環境、社會及公司治理（ESG），改善鑄造業環境，進而保護從業人員的健康。

(工商 )