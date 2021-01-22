長年書寫舞蹈報導與評論，美籍在台舞評家戴安娜．貝肯（Diane Baker）日前在家中驟逝，消息傳開來，文化界人士紛紛不捨，發文悼念。雲門舞集創辦人林懷民表示，「戴安娜可說是台灣認真的傑出舞評家。驟然往生，我非常難過！」

北藝大舞蹈系主任張曉雄也表示非常不捨，「戴安娜對於台灣舞蹈界非常關心，她經常出席各種演出，特別是學生的表演，給予支持和鼓勵。」

林懷民表示，原籍美國維吉尼亞州的戴安娜從年輕時就是舞迷，「華府甘迺迪中心的大小演出是她的啟蒙，學生時代，她會早上五六點去霸住售票口，搶便宜的票。長居台灣的理由是因為島嶼的劇場，尤其舞蹈，活力迸發。」林懷民表示，「在紙本媒體幾乎完全放棄舞評的台灣，ㄧ位美國記者竟然成為台灣最活躍，發表率最高的舞評家。」

由於戴安娜的正職是報社編輯，林懷民表示，舞評是她爭取來的「愛的磨難」，「Diane幾乎每週都去看舞，有時一週趕三場。近年來身體不好，柱著枴杖，艱難搬動壯碩身驅的Diane仍是舞蹈演出觀眾席中不變的身影，在大劇院和小劇場，在台北、台中、高雄、嘉義，她可以為年輕團隊的表演南北奔波。」

回憶老友柱著拐杖，在劇院掙扎著上下階梯的身影，林懷民說，「她總笑著說，看舞是最有效的靈藥。我會懷念觀眾席裡那龐大的身影。我會搜尋那接替她，填滿她遺下的空位的聲音。」

林懷民全文如下：

Diane，裹好，別著涼！

﻿她是台灣最認真的傑出舞評家。驟然往生，我非常難過！

原籍維吉尼亞州的Diane Baker從年輕時就是舞迷。華府甘迺迪中心的大小演出是她的啟蒙。學生時代，她會早上五六點去霸住售票口，搶便宜的票。長居台灣的理由是因為島嶼的劇場，尤其舞蹈，活力迸發。

她的正職是Taipei Times的編輯，舞評是她自己爭取來的「愛的磨難」。Diane幾乎每週都去看舞，有時ㄧ週趕三場。近年來身體不好，柱著枴杖，艱難搬動壯碩身驅的Diane仍是舞蹈演出觀眾席中不變的身影，在大劇院和小劇場，在台北、台中、高雄、嘉義... 她可以為年輕團隊的表演南北奔波。

在紙本媒體幾乎完全放棄舞評的台灣，ㄧ位美國記者竟然成為台灣最活躍，發表率最高的舞評家。

她的評論接地氣，是給大眾看的文章，不掉書袋，人人讀得懂，用力鼓吹Taipei Times讀者進劇院支持舞蹈。她語氣溫和，好惡清楚，但對年輕人總是鼓勵多於責難，最多委婉表達遺撼，期待下一個好作品。

即使不完全讀得懂，Diane Baker的英文舞評成為年輕編舞家翻字典的「必讀」，因為那極可能是唯一的舞評！許多舞團對歐美劇場的自我介紹，Diane的英文舞評，也成為最重要的引句。

看她在劇院掙扎著上下階梯，不免勸她多休息。她總笑著說，看舞是最有效的靈藥。

我會懷念觀眾席裡那龐大的身影。我會搜尋那接替她，填滿她遺下的空位的聲音。

很少人知道，Diane Baker早已融入台灣人的日常生活。很長ㄧ段時間，兩廳院開演前的英文告知是她的錄音。每一天，Diane字正腔圓，溫暖平和的聲音總是陪伴指引高鐵、北捷的乘客，全年無休。

舞終人散，離開劇院，或午夜時分，步出捷運時，我說，Good Night, Diane！

然而，故鄉白雪皓皓，幾近零度... Diane，裹好，別著涼了！

(中時 )