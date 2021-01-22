適逢農曆春節將屆，新北市石碇區公所舉辦寒冬送暖活動，感謝瀚邦國際慈善基金會長期關心石碇區弱勢。（摘自石碇區公所臉書）

適逢農曆春節將屆，新北市石碇區公所舉辦寒冬送暖活動，感謝瀚邦國際慈善基金會長期關心石碇區弱勢。（摘自石碇區公所臉書）

適逢農曆春節將屆，新北市石碇區公所舉辦寒冬送暖活動，感謝瀚邦國際慈善基金會長期關心石碇區弱勢，董事長曾黃麗明日前再度親送至石碇區公所，藉此拋磚引玉，也期盼更多善心人士一起關心弱勢。

基金會將生活必需品、愛心紅包送至弱勢手中，區長李浩榕致贈感謝狀表達感謝，此外，基金會也致贈警察、消防、清潔等單位保暖物品。

值得一提，近日冷氣團來襲氣溫下降，基金會除了關心石碇偏鄉弱勢民眾外，同時也提供保暖物資給警察、消防、清潔等單位，感謝他們為社會付出。

(中時 )