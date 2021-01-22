適逢農曆春節將屆，新北市石碇區公所舉辦寒冬送暖活動，感謝瀚邦國際慈善基金會長期關心石碇區弱勢，董事長曾黃麗明日前再度親送至石碇區公所，藉此拋磚引玉，也期盼更多善心人士一起關心弱勢。
基金會將生活必需品、愛心紅包送至弱勢手中，區長李浩榕致贈感謝狀表達感謝，此外，基金會也致贈警察、消防、清潔等單位保暖物品。
值得一提，近日冷氣團來襲氣溫下降，基金會除了關心石碇偏鄉弱勢民眾外，同時也提供保暖物資給警察、消防、清潔等單位，感謝他們為社會付出。
(中時 )
適逢農曆春節將屆，新北市石碇區公所舉辦寒冬送暖活動，感謝瀚邦國際慈善基金會長期關心石碇區弱勢，董事長曾黃麗明日前再度親送至石碇區公所，藉此拋磚引玉，也期盼更多善心人士一起關心弱勢。
基金會將生活必需品、愛心紅包送至弱勢手中，區長李浩榕致贈感謝狀表達感謝，此外，基金會也致贈警察、消防、清潔等單位保暖物品。
值得一提，近日冷氣團來襲氣溫下降，基金會除了關心石碇偏鄉弱勢民眾外，同時也提供保暖物資給警察、消防、清潔等單位，感謝他們為社會付出。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。