隨著全球疫苗開始在各國施打，期望能有效控制新冠疫情前景卻被最新公布的歐洲經濟數據打消念頭，加上歐洲疫情急速升溫，並且採取更嚴格的行動封鎖措施，亞股包括陸股、日股以及韓股都從高點回落，歐股開盤也全面走低，美股3大指數期貨盤前走跌。道瓊指數周五(22日)開盤下跌34.45點、以31,141.56點開出，隨後跌幅擴大至近200點，台積電ADR股價則是跌幅超過3%。

截至台灣時間22日晚間10點35分，道瓊指數下跌178.55點或0.57%、暫報30,997.46點；標普500指數下跌16.29點或0.42%、暫報3,836.78點；那斯達克指數下跌41.39點或0.31%、暫報13,489.52點；費城半導體指數下跌20.77點或0.66%、暫報3,111.41點。

國際油價包括布蘭特期油、西德州中級原油(WTI)期貨則是受到拜登政府將對石化產業提出一些徹底扭轉的政策，以及歐洲經濟可能再度衰退等因素，能源需求可能降低情況下，雙雙走跌近3%。

4大科技巨頭股價全面走跌，電動車大廠特斯拉股價同樣下挫7.92美元或0.94%、暫報837.07美元。台積電ADR股價受到英特爾沒有釋出大規模訂單的利多消息走跌，股價下跌4.61美元或3.44%、暫報129.55美元，失守130美元關卡；聯電ADR股價則是上漲0.43 美元或4.30%、暫報10.43美元。

美國半導體巨頭英特爾財報會議周四（21日）公布市場最關注的晶片製造外包業務，將在2月正式上任的新執行長Pat Gelsinger表示，2023年多項晶片產品以自行生產為主，但考慮產品範圍相當廣泛，可能會採雙軌模式，部分產品委由外部生產。這番言論使得外界對於英特爾有機會大轉型，提高與競爭對手AMD等的應對能力落空，導致英特爾股價大跌3.11 美元或4.98%、暫報59.35美元。

IHS Markit公布歐元區1月綜合採購經理人指數（PMI）數據，報在47.5，低於50榮枯線，前值為49.1。隨著歐洲疫情加劇，導致各國再度採取封鎖措施，專家認為，歐洲已經無法避免經濟W型衰退的局勢。

(中時新聞網)