桃園醫院群聚感染如雪球般愈滾愈大，民眾心生恐懼，投保「防疫保單」像團購，爆紅後一個揪一個，爆單到產險公司凍未條，原本宣稱不會停售的台產今晚突然改口，以「湧入案件數量遠超過公司行政作業負荷量」為由，下周一下午5點起，停止「防疫保險」的商品受理。

根據台產通路回傳的消息指出，民眾排隊到火氣超大，甚至大打出手，還有民眾超誇張，直接把100張保單、5萬元丟給櫃檯，保險儼然成「團購」。

這張防疫保單以「補償概念」做設計，全名為「法定傳染病防疫費用保險」；台產表示，即使公司緊急調派入力支援、紓解業務壓力，但不少同仁仍加班到半夜，還是無法消化當天進件的保單，坦言已經影響其他保戶承保作業及理賠報案、保單異動申請等處理效率。

防疫保單到底多熱賣？台產表示，截止於昨晚為止，全台43家據點未全數算出當天共有多少張保單進件，有分支機構一天就有6000多張保單進件；總公司初估，自桃園醫院傳出疫情後，防疫保單開始爆量，累計幾天下來，應該快到達風險胃納量，才緊急忍痛喊卡，對外宣布停售的消息。

在科技公司上班的吳先生表示，行政助理今大量發放台產「防疫保單」要保書，保單已在企業大量發送，就是催促大家，趕在下周一上班時間，以傳真方式趕快送件。

金管會保險局表示，各家公司須自行衡量風險胃納程度，評估銷量、核保理賠情形，做好風險控管，尊重台產決議停售的自主決定。

根據台產保單的規劃，保額10萬元，保費僅500元，相當於省下3杯星巴克咖啡，就可以買下這張保單，被保險人只要收到隔離通知書，理賠就啟動，簡單、明瞭的設計，被網友激推是「防疫神單」，在桃園疫情爆發後，台產電話詢問不斷，櫃檯也擠滿排隊人潮。

(中時 )