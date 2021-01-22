黃常恩來不及換下高爾夫球裝就被調查人員帶回偵訊。（張孝義攝）

利用「群益創新科技基金」拉抬炒股的基金經理人黃常恩，經調查局新北市調處約談到案，22日晚間10時許被移送台北地檢署複訊，穿著爾夫球裝的黃常恩態度從容，對於是否炒股的問題，黃說「都認了」，不否認客觀事實，檢察官將漏夜偵訊。

黃常恩下午與朋友一起打高爾夫球，調查官持約談通知書攔下本來打算驅車離開球場的黃，並詢問是否願意配合偵訊？黃則應允，所以未換服裝就到新北市調處接受偵訊。

檢調發現，黃常恩是群益投信旗下的「創新科技基金」經理人，但他在2018年9月至11月間，先利用人頭戶林彥合名下的3個證券帳戶，陸續買進華泰等3檔股票各300張，共計900，套利近1600萬元，並造成基金虧損2200餘萬元，2019年11月間曾被搜索約談，複訊後以300萬元交保。

檢調擴大偵辦後發現，黃常恩在2018年還利用林彥合及其他人頭戶事先買進原相等3檔股票，再用基金大筆下單拉高股價後出貨，從利獲利240餘萬元，涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪。

(中時 )