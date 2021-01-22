台東爆出家庭不倫性侵案件，1名未成年少女遭到姑丈性侵，法院審理期間，赫然發現少女的父親、哥哥、學長及鄰居2名阿公都涉案性侵被害人。性侵少女的姑丈1審遭判刑10年，上訴二審卻獲判無罪。花蓮高分院更一審駁回被告上訴，維持一審10年有期徒刑判決，可上訴。

判決指出，被害少女2016年在家中躺在椅子上休息，姑丈見狀竟然伸出狼爪，連續2次指侵、猥褻、口交得逞。過程中還威嚇少女「快點啦，我要去上班了」，逼迫她就範。少女事後崩潰，向學校老師訴苦，全案因此曝光。檢警依照家暴、妨礙性自主等罪嫌起訴姑丈。全案一審時判處姑丈有期徒刑10年，到了二審，由於少女前後供詞不一，姑丈被改判無罪。檢察官不服提出上訴。

承審法官再調查，才發現除了姑丈曾經對她伸出狼爪性侵之外，加害者還包括的少女的哥哥、學長及兩名鄰居「阿公」，全都遭檢察官另案起訴偵辦。法官認為，少女身心受到巨大創傷，才會造成證詞反覆，因此採信報害少女及證人證詞。

花蓮高分院審理後認定，少女的姑丈身為長輩，卻未盡長輩之責加以照顧，不顧倫常，為逞私慾，2度對少女性侵，依照家暴、妨害性自主等罪嫌，分別判處8年有期徒刑，合併執行10年有期徒刑。全案可上訴。

(中時新聞網)