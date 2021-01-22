民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，高雄市議員黃捷也即將面臨罷免投票。總統蔡英文呼籲民進黨中常會宣布，將協助高雄市議員黃捷度過罷免案，並指王浩宇、黃捷狀況不同，對黃捷罷免案「一定要守住」。與黃捷同為高雄市鳳山選區、民進黨立委許智透露民進黨內民調指出，應該避免激化，因為一旦同意罷免票傾巢而出，我們會有危險。

蔡英文提及罷捷案「一定會守住」，許智傑接受香港媒體《中評社》專訪時表示，蔡總統呼籲黨一定要幫黃捷，是希望不同意罷免黃捷的人能站出來投票，他也希望黨內對黃捷罷免案正面表述，不要刺激的地方，就不要刺激對方，這樣才是真的黃捷好。

許智傑指出，根據民進黨黨內民調，49%欣賞黃捷，不欣賞的有31%，贊成罷免黃捷的有29.2%、不贊成的為55%，會出來投票的則約4成。他認為，罷免票只要超過選舉人四分之一就會通過，應該避免激化，一旦同意票傾巢而出，我們會有危險。但根據他了解，會出來的投票4成中，不同意罷免比例比同意高，但是詳細數字，不方便透露。

許智傑表示，國民黨就是要操作藍綠對決，但這不是藍綠對決。不希望鳳山變成報復跟仇恨的城市，也希望支持黃捷的人站出來投票，投不同意罷免票，讓不同意票可以大過同意。他也呼籲鳳山人要表現出溫暖包容，加上黃捷在地方人緣要比王浩宇好，黃捷問政態度較好、比較認真服務地方，講話比較謙虛、低調，她的個人特質跟王浩宇不一樣。

(中時新聞網)