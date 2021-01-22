綜藝大姐大藍心湄今(22日)在高鐵上PO出一張準備大啖60元台鐵便當的照片，開心寫下：「台中我來了，上高鐵必備。」就有網友看了忍不住建議，其實疫情當前，最好避免在搭乘公眾運輸工具上吃喝比較好，而藍心湄的回應更是被網友讚爆，直呼心湄姐好氣度！

藍心湄開心與粉絲分享在高鐵上大啖美食的照片，意外引來網友擔心留言「只是建議沒有別的意思，其實疫情當前，最好避免在搭乘公眾運輸工具上吃喝比較好。」想不到竟釣出藍心湄親回應：「收到！馬上收起來，下車再吃！感恩。」

藍心湄的高EQ回應也讓網友直呼超親民，紛紛留言讚爆，「可以被糾正的大姐典範」、「心湄姐好氣度」、「果然是前輩，完全虛心接受粉絲的建議」、「妳的溫柔只有我看的見」、「心湄姐真的是太優了，我也很愛這個便當」。

不過也有人PO出高鐵防疫準則說，「在符合與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備，是可以車廂內用餐，鐵道便當就是要在車廂裡享用才有其記憶中的味道。」認為商務車廂通常也沒這麼擁擠，用餐完記得把口罩戴上就好，要藍心湄安心享用。

(中時新聞網)