IBM（國際商業機器）21日公布去年第四季（12月底止）營收不如預期、連續四季衰退，主因在於疫情帶來不確定性促使客戶縮減長期合約，導致旗下軟體部門營收罕見下滑。但該公司樂觀預估，今年營收可望重拾成長。

據IBM財報顯示，第四季營收年減6.5％至203.7億美元，不如分析師預期的206.7億美元。上季獲利從去年同期的36.7億美元跌至13.6億美元。排除特定項目後，上季每股盈餘（EPS）為2.07美元，優於市場預期的1.79美元。

IBM上季財報不如預期，主因在於最大事業體雲端與認知軟體部門營收年跌4.5％至68億美元，一反先前兩年成長趨勢，亦低於市場預期的71.8億美元。

去年四月上任的IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）表示：「上季表現欠佳，反映疫情持續對於我們客戶帶來衝擊，以及整體環境充滿不確定性。這些因素不利於軟體交易。」

(工商 )