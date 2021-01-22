為讓無人機產業進駐嘉義縣，國家中山科學研究院第一（航空）研究所，與雷虎科技，及經緯航太等8家無人機廠商或單位，已簽署合作意向書，將進駐「原台體大太保校區」，設置「無人機AI創新應用研發中心」，並籌組無人機國家隊，試圖打造嘉義縣無人機產業重鎮。經緯董事長羅正方22日表示，將進駐太保校區，設立1、2個無人機實驗室，瞄準智慧物流及精準農業等無人機商機。

羅正方透露，公司進駐太保校區，將設立1、2個無人機實驗室，所需空間約100坪，初步人力約20人，未來也計畫爭取進駐中科院民雄園區，就近爭取中科院無人機零組件製造或組裝訂單機會，若順利進入中科院民雄園區，公司計畫投資額比較大。

無獨有偶，雷虎總經理蘇聖傑說，公司將進入進駐太保校區，設立「無人機研發組裝驗證中心」，初期租用1、200坪空間，計畫投資三千萬元，發展中大型無人機，預計5年內投資額可增至六千萬元，將擴大至消費性及「高品級」無人機開發領域。

中科院航空所長齊立平，22日向總統蔡英文簡報，說明「中科院民雄航太園區」發展構想及執行期程，將推動「無人機研發測試驗證中心」與「航太相關發展」，可發展成為亞洲及國際級「無人機測試驗證場域」，吸引國外的在台投資。

中科院航空所與雷虎科技、經緯航太、尚皇科技、璿元科技、田屋科技、台灣希望創新公司、中光電智能機器人公司，及中華無人系統應用發展協會（CUSADA）等8家無人機廠商與單位，已簽署合作意向書，計畫進駐「原台體大」太保校區。

齊立平說，該所目前位於台中水湳，比鄰漢翔總公司，整體空間已飽和，無法擴充，而原台體大太保校區目前土地面積10公頃，已有一棟六層樓大樓，總建坪面積5、6千坪，該所將租用一層樓空間，計畫先投入建置無人機生產線。

齊立平透露，嘉義縣政府與中科院合作，且縣府最近已送件向行政院提案「無人機產業創新與研發測試驗證推動計畫」，主要內容包括規劃中科院民雄航太園區54公頃土地，未來該園區以研發為主，將開發軍工體系的無人機。

(工商 )