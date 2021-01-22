北市府小內閣再傳異動！台北市長柯文哲近來因明倫社宅租金過高，飽受各界批評，最後只好低頭認錯。不過社宅租金爭議未解，如今卻傳出北市府都發局長黃景茂將在本月底請辭前進中央擔任住都中心執行長。對此，黃景茂低調不願多談，僅說時機成熟時，會再對外說明。

柯文哲上任後，接連面臨大巨蛋、社子島、大彎北段等爭議，其中大巨蛋又被視為前進2024的「絆腳石」。前都發局長林洲民走人後，柯即延攬曾任台中市府祕書長的黃景茂擔任都發局長，由於黃曾先後在高雄、台中綠營首長任內任職，被視為和綠營關係良好。

黃景茂接任後，首要任務就是處理大巨蛋，黃也「不負柯望」，去年8月大巨蛋案都審通過；不過卻在去年底卻爆出明倫社宅租金爭議，讓北市府被罵得灰頭土臉，黃則自爆，租金是「市長室晨會」決議的，遭議員酸是幫柯背黑鍋。

國民黨議員游淑慧分析，市府團隊幾乎只靠柯文哲人馬在支撐，士氣不會高，黃景茂不想再揹爛攤子而離開，畢竟「本是同林鳥，大難來時各自飛」，官員沒有其他好的地方才待在北市府，市政就不會出現求好、求完美的競爭心態。

民進黨議員簡舒培說，黃景茂到市府後一直在收拾柯文哲第一屆做不到的承諾，「專門來擦屁股」，以社宅爭議為例，黃景茂根本不在租金調漲主事者內，卻要在第一線面對議員與民眾炮火，貴為都發局長對社宅政策毫無自主餘地，連公式都無法訂定，任由府級長官惡搞，「做得那麼孬不如不幹」。

對於請辭傳聞黃景茂未否認，僅稱時機成熟時會再對外宣布；至於是否前進中央住都中心擔任執行？黃景茂低調表示「笑一笑」，便不願再多做回應。

市府發言人陳智菡強調，明倫社宅租金爭議後，柯文哲還特地安排午餐會，為黃景茂與負責的科長們加油打氣，近日還有討論相關政策推動，目前她未聽聞黃請辭訊息。

(中時 )