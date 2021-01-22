「半島電視台」22日報導，為打擊猖獗的性犯罪，印度政府擬在人口最多的北方省省會勒克瑙(Lucknow)，在200個最容易發生性騷與性侵的地點安裝人臉辨識系統。雖然政策立意良善，卻遭數位專家質疑恐變質為侵入性維安政策，並導致個人隱私遭侵犯。

勒克瑙警方證實，在綜整出200處最常發生性騷擾報案的地點後，警方將在這些據點安裝人臉辨識系統。藉由偵測女性臉部表情，即時反制不當肢體碰觸行為。

報導指出，警方將在每個據點安裝5個人工智慧(AI)鏡頭。一旦發生女性遭到侵犯而產生臉部表情變化，鏡頭就會向最近的警局發送通報。不過，警方不願透露諸如誰有權限閱讀數據等流程細節。

目前印度愈來愈多的機場、車站與咖啡廳採用人臉辨識系統。隨著系統的日益普及，印度警方將建立以全國為範圍的情資蒐集與犯罪識別現代化系統，進而供警方使用。

不過，數位專家指出，人臉辨識系統運用於打擊性犯罪的好處仍不明確，但卻會造成人民隱私遭侵犯，以及政府擴大對民眾監控等弊端；更何況，警方不願說明這項科技的運作原理、數據儲存方式，以及誰擁有流覽數據的權限。

「網路自由基金會」更駁斥，用表情來研判女性是否遭到騷擾，根本十足荒謬。被侵犯的人會有怎樣的表情？如果一個人打電話給家人時，因為生氣而產生憤怒的表情，是否就會觸發警報而讓警察趕來？

其認為，這項技術還未經過實證，可能導致大量因研判錯誤而引發警報的案例，較可行的做法還是警方增加巡邏次數。

目前在美國與歐洲，對於臉部辨識技術的反感與日俱增；但印度官員堅稱，引進相關技術可制止犯罪，還能協尋失蹤兒童。專家反駁，在缺乏相關法律規範下，冒然使用人臉辨識恐威脅隱私權。警方根本沒考慮到這是另一種加諸在婦女身上的權力形式。AI不是萬靈丹，光靠科技無法解決社會問題。

根據統計，印度可謂全球女性最危險的居住地之一，平均每15分鐘就會發生1起強姦案；其中，又以北方省為最不安全的省，該省在2019年發生的女性遭侵犯的案件數，居各省之冠。

儘管2012年的一起輪姦致死案引爆全國怒火，更讓政府推動一系列改革，包括簡化性犯罪舉報機制、加速法院審理、修法讓強姦者死刑；但實際定罪率卻相當低。

(中時新聞網)