北京在拜登政府上任數分鐘之內就發布制裁28名川普政府官員，引起全球側目，但此舉隨即招來美方強烈反彈，除了拜登政府發言人指責此舉「徒勞且刻薄」，共和黨國會領袖亦譴責北京在測試拜登政府對中國強硬的決心，是「無恥且毫無根據的企圖，目的是要壓制和恐嚇」，同時呼籲新政府應立即、強硬地予以反擊。

據《德國之聲》報導，拜登週三宣誓就任美國總統時，中國隨即宣佈對即將離任的國務卿蓬佩奧和其他27名川普政府官員實施制裁，此舉大幅改變外界預期美中關係可能在拜登政府手中改善的預期。美國共和黨隔國會議員隔天就向對拜登政府施壓，要求他對北京宣佈制裁美國前政府官員作出更有力的回應。

報導說，拜登政府目前仍在組建完整的亞洲政策和其他政府團隊，當被問及是否計畫對北京採取應對措施時，美國國家安全委員會發言人霍恩(Emily Horne) 向媒體表示，中國在拜登就職日實施這些制裁，似乎是想玩弄黨派分歧，但這不會奏效，兩黨的美國人都反對這種毫無成效、耍花招的舉動。拜登政府目前正在尋求共和黨人士支持其相關政策以「超越」中國，中國此種徒勞無益的刻薄舉動，美國會兩黨應共同予以譴責。

美參議院外交關係委員會的資深共和黨人士里什 (Jim Risch)在推特上發文稱，北京「已經在測試拜登政府對中國維持更強硬、更有競爭性做法的決心」，「共和黨與民主黨人必須一起向北京表明，我們不會因為捍衛美國的利益而退縮。」

眾議院外交委員會的共和黨領導人麥考爾（Michael McCaul）則說，北京的制裁舉動是「無恥的、毫無根據的企圖，目的是要壓制和恐嚇」那些揭露大陸侵權行為的官員。他強調，「拜登政府和任何重視民主原則的國家都必須立即作出有力的回應，表明不會容忍對美國的脅迫。」

共和黨眾議院外交委員會一位幕僚表示，中國舉動已讓美中緊張關係升級，美國的應對措施可能會包括反制裁或收緊現有措施。

對於拜登政府的回應，大陸外交部在例行記者會上則強調，「希望美國新一屆政府客觀理性看待中國和中美關係......秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。」

北京的制裁措施禁止這28名官員和直系親屬進入中國，並禁止所有與他們往來的企業與中國進行交易。美國商界人士認為，中國此舉是一箭雙雕，不僅鎖定了拜登，還針對與美國前官員有往來的企業、銀行、諮詢公司、智庫和大學。

中國政策分析師對拜登政府說，新執政團隊沒有6個月的時間來研究北京制裁的問題，必須以明確的方式盡快予以回應。圖為正在接受參議院聽證會確認的國務卿提名人布林肯，他上任後可能要優先處理此一問題。（圖／美聯社）

一位匿名人士向《路透》表示，中國政策分析師對拜登政府說，新執政團隊沒有6個月的時間來研究這個問題，必須以明確的方式盡快予以回應。

拜登政府提名的國務卿人選布林肯已向參議院表明，中國是美國最重大的挑戰，將持續對中國採取強硬政策，而且要用更有效、更大的聯盟來對抗北京。但在北韓與氣候變遷問題上，將尋求與北京的合作。

(中時新聞網)