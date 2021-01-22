（「合勤烏日共生宅」2020年6月正式對外經營。圖／曾麗芳）

以打造「共生宅」聞名台灣的合勤團隊，取材世界各地優質共生宅，結合在地需求，兼具傳承與開創，其中最具指標性的「合勤烏日共生宅」，2020年6月已正式對外經營；下一個共生宅「合勤天暖」位於苗栗市，推出售後包租模式，「合勤共生宅苗栗館」樂齡居家與合庫信託，預料將再掀起全台建築新風潮！

「合勤天暖」銷售經理王鈺佑表示，「合勤天暖」串聯國立聯合大學、大千、弘大醫療特區，結合合勤共生宅樂齡居家，社區內規劃商店、咖啡廳、漫思會所及樂齡居家服務、全社區E化控管，全新住宅新概念！

王鈺佑表示，該案總戶數86戶，其中A棟50間套房（10-12坪）採售後包租模式，傢俱家電一應俱全，每戶總價240-270萬元不等；另外36戶3房產品，每戶總價600-800萬元不等，將直接出售。

2017年成立，以「合勤健康共生宅」為開發主軸，結合康、養需求，共學、共創、共遊、共好、共食等模式，目前除了台中烏日之外，還在新北新莊、苗栗、桃園、金門等地區，陸續展開以養老生活規畫的共生住宅。

台灣樂齡建築發展需要帶有溫度的服務，引入專業團隊將硬實力、軟實力、巧實力展現出來，藉此模式行成可以滿足社會照護需求的新商業模式，整個規劃就以彈性為原則，因此在套房出租採以登記旅館方式進行營運，可以日租也可長租。規劃均符合「在地社區化」需求的共生宅產品為訴求，所以在產品共生模式組合上，土地產權可以來自公有、也可以是私有地；而土地持有除了租賃，也可採取合建方式。 第一棟「合勤共生宅烏日館」於2019年12月落成、2020年6月正式開幕，引領各界進入高齡者的真實生活與照護領域，推動適合高齡者需求的新型態住宅。總戶數99間套房中，目前已有60多戶入住，住戶大都來自台中、彰化、嘉義等縣市，月租金從3.8萬至5.5萬元不等。

從2017年承租教育部土地開始，斥資4.5億打造出「烏日共生宅」的合勤健康事業董事長李柏憲，如今已至少提出包括烏日、苗栗、新莊等三種共生宅模式，三種共生宅模式都有一個共通點，就是透過打造內外共生圈，讓入住者不論是對內外都能共生共融。

李柏憲近幾年看了50多家日本的照護機構，接著又赴德國、北歐丹麥等地看到更多安養住宅的規劃，德國已經出現所謂的「共用住宅」，北歐則更進一步作到了「全齡化」的空間及全人全週期的服務照護模式，包括空間或服務不足之處，全可向外延伸找合作的護理之家、養護及長照機構來協助。

此外，這種全齡化空間，還有不少公共空間，可提供入住的長者們互相交誼，某種程度上已很像台灣過去的「三合院」，如今的合勤共生宅，正是朝此方向，透過「內外共生圈」建立的模式，來提供更多的服務。

「合勤共生宅」中，每家提供不同服務的公司，在該空間中互相支援，舉例來說，「康茵行旅」是康養酒店提供飯店式住宿；餐飲服務有愛自然農夫市集、彩色曼陀羅咖啡及夢見伊甸園茶吧；手作烘培的73號手作烘培坊；課程及會議場地空間租借的好青春及漫思匯所等多元化全齡空間。

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