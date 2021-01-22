JKF雜誌1月號封面女星邀來「暗黑版張景嵐」啾啾比特放送福利照，大秀雪乳、美尻，興奮喊：「加入JKF已經4年，今天終於被我等到封面，為此我還瘋狂運動瘦身！希望呈現最好狀態。」

來自新竹的她分享20歲時剛來台北打拼，因為工作挫敗哭著回家找媽媽的糗事，「有一次工作出了些問題，非常傷心，但身旁沒有任何人能幫助她，竟然一個人跑去大稻埕邊走邊哭，一路快走到西門町，最後是媽媽叫我回新竹，我才拖著行李搭火車回家，但我想這就是來外地打拼的無助感吧！」

現在雖然工作漸漸穩定，也決定在台北定居，但啾啾比特還是逃不掉被廠商「吃豆腐」的慘痛遭遇，無奈說：「做模特兒這一行，有時會遇到原先定好的拍攝風格，到了現場尺度卻變大，剛開為了好接工作自己不敢反應，現在就會勇敢表達把尺度把關好。」

因為外型清新有氣質天生的美人胚，「女友感」十足，紛絲會在他的社群留言區爭風吃醋，她笑著說：「有次直播就看到底下網友在吵說我是誰的老婆，其實滿困擾的，我後來只能笑稱大家都是我的男朋友來緩解氣氛！」

工作狂的她也分享有一任控制狂男友不准我拍性感的照片，有次他開車送我去工作，得知工作內容是內衣拍攝，他直接不讓我下車，有點恐怖情人的感覺，如今工作帶來的成就感，也不枉當時繼續走在這條路上的堅持。

(中時 )