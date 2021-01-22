苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練，角色造型融入時下最夯的動漫元素。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練，展現科技執法，運用空拍機即時、掌握犯嫌行蹤，讓歹徒無所遁形。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練，展現科技執法，運用空拍機即時、掌握犯嫌行蹤，讓歹徒無所遁形。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練，融入防疫宣導。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

年關將近，苗栗縣警局通霄分局22日於西湖鄉農會舉辦金融機構防搶演練，角色造型別出心裁融入時下最夯的動漫元素，並運用空拍機負責偵蒐工作，搭配線上警力攔截圍捕，成功逮捕搶匪。通霄警分局分局長林振明表示，年節期間民眾除了落實防疫，也要注意人身、財務安全，聚餐機會多，切勿酒駕上路。

春節快到了，家家戶戶會預先採買年菜或準備紅包，現金流量必然較平時高出許多，為提高金融機構員工自衛應變的觀念與能力，通霄警分局22日下午3時邀集轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等財物聚集處所業者，在西湖鄉農會觀摩防搶演練，強化員警攔截圍捕能量。

通霄警分局安排2人扮演歹徒，穿著時下最流行「鬼殺隊」服裝，帶著武器到西湖農會搶劫，得手揚長而去，警方據報趕赴現場拉起封鎖線，鑑識人員進行查訪，調閱監視器及採集相關跡證，指揮官分局長林振明也迅速指示各線上警力攔截圍捕實施口袋戰術，同時啟動空拍機偵蒐讓歹徒無所遁形。

在鋪天蓋地的警網包圍下，犯案車輛被逼入封鎖區域，車胎亦遭警方設置的雞爪釘刺破，隨即大批員警蜂擁上前甕中捉鱉，歹徒見大勢已去，只好乖乖棄械就逮。演練逼真且有趣，吸引不少路人目光。

通霄警分局分局長林振明表示，國內疫情升高，因此演練中歹徒行搶情節，也融入防疫優先宣導，同時展現科技執法，讓取得無人機專業高級（G3）操作證照的警察同仁，透過現地操作，實際驗證高空偵察，掌握歹徒行蹤能力，能夠確保同仁執勤安全。

通霄分局表示，年關將近，各金融機構現金流量大，鄉親尾牙聚餐機會頻繁，警方除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作，也要求所屬警察同仁務必積極落實執行三大工作主軸，為鄉親營造平安、祥和、快樂的春節假期。

(中時 )