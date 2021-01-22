美國新任總統拜登20日宣誓就職，我國駐美代表蕭美琴獲邀出席就職典禮，國民黨質疑，蕭美琴並非以台灣駐美代表身分受邀參加，而是以一般民眾的身分持票進場，才會在最後一刻才發布以台灣駐美代表身分受邀觀禮，有膨風之嫌。前民進黨立委沈富雄對此直言，民進黨的大內宣，不需要過度。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，當年他也曾站在草地上，不過有很多人是站在台上，那時他離那個草地是很遠，遠到他幾乎看不見美國總統，所以這情況是不一樣的。

沈富雄坦言，他看到藍綠鬥嘴，這是台灣的悲情。因為你再好，也不會好到我們的代表可以跟其他的大使同排，再好也不可能；而我們狀況再壞，也不能說不受邀請，連來都不可以來，這是不可能的。

沈富雄指出，民進黨的大內宣，也不需要做得這樣過度，國民黨當然有權力批判這個執政黨的所作所為。但是不要忘掉一件事情，碰到對大陸或對美國的事情，一定要曉得自己的底線在哪裡，要隨時想到「台灣優先、台灣利益、同舟一命」。不要說為了把民進黨酸得很難看，然後忘了自己也是台灣的一部分，這點很重要；像國民黨立委馬文君就被綠電視台修理，國民黨要小心一點，要不然不但會得不到分，而且還失分了。

(中時新聞網)