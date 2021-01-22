行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中今天針對台美簽署自由貿易協定相關問題指出，台美長年的貿易障礙已經移除，是朝條件更好的方向走，只要時機成熟，總會「水到渠成」。至於有關日本核食禁令問題，是否將形成參與跨太平洋夥伴協定CPTPP障礙，鄧振中則認為，11個成員國各有不同的需求，總是要面對及處理。

美國總統拜登上任後，外界關注台灣開放含瘦肉精萊克多巴胺的美豬及美牛進口後，是否可能換來台美自由貿易協定。鄧振中表示，每個新政府都有其優先順序，推動台美自由貿易協定的努力不會停止，現在已經把長年貿易障礙的問題移除了，是朝條件更好的方向走，總有一天可以做得到，這也是「水到渠成」的事情。

鄧振中也說，日本接任CPTPP主席後，除了希望尚未批准的秘魯、汶萊、智利、馬來西亞等4個國家趕快批准，也歡迎願意接受高標準的國家參與；目前相關條件要求，台灣都能吻合，「是站在一個很好的位置」。

至於日本核食禁令會不會形成台灣參與CPTPP「未移除的障礙」，鄧振中說，每個國家都會有希望對方能做的事，CPTPP的11個不同成員國，也都有不同的需求，「總是要面對，總是要去處理，不然也不可能達到想參加的目的」。不過，福島食品問題，現在政府的立場是沒有討論這個問題，看未來的演變再說。

此外，鄧振中也說，有關台歐洽簽投資保障協定BIA，由於歐洲議會通過好幾次決議案，清楚表達歐洲議會對此支持，過去以來歐盟26國也是台灣單一外資來源的最大地區，彼此投資關係熱絡；台灣歡迎歐洲的資金來、歐洲政府也非常歡迎台灣的資金能過去，既然彼此都有意願，條件相對成熟，政府已展開相關遊說，向各國政府表達台灣盼洽談投資貿易協定的意願。

(中時 )