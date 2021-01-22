台視《綜藝3國智》邀請郭靜及馬力歐擔任嘉賓，郭靜帶著新單曲〈我非獨自生活〉和主持群分享人生觀，既然歌曲提到非獨自生活，納豆便打趣問：「那你跟誰生活？」已單身5年的郭靜笑說：「雖然我自己一個人生活，但身邊還是有很多美好的事物圍繞，像是我的三隻貓、我愛畫畫、愛看電視、追劇，還是可以讓生活變得很充實。」

王少偉立刻將「前輩」瑪麗介紹給郭靜，瑪麗號稱「萬年女單」，至今已有10年未踏入感情生活，不過事業經營有聲有色，除了《3國智》主持還有廣播節目，稱霸三金典禮紅毯後，再前進金鐘典禮挑大梁，她一副心有戚戚焉表示：「我人生也是很充實，很懂你的歌，完全了解！」

郭靜不僅歌唱得好，玩遊戲更是一把罩，挑戰用腳立起清潔劑瓶罐，郭靜靈活運用雙腳，加上十足專注力，一開始就來勢洶洶，張立東驚嘆：「妳已經打趴我們一半的人。」威廉見到郭靜玩太認真，也開玩笑說：「想下班啦？妳想離開我們這個團隊了嗎，是不是受夠這些爛笑話了？」

郭靜第一輪差一點就過關，看到她一臉惋惜，哈孝遠難得心軟出手援救，送上道具卡讓郭靜再玩一次，再度上場果然成績突飛猛進，時間內就挑戰成功，她興奮的振臂歡呼，王少偉也大讚：「郭靜遊戲當中還融合了運球技巧，根本是國腳等級，妳有長手好可惜喔！」節目內容23日晚間8點播出。

(中時 )