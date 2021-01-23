詹子晴和老公王惟立參加民視《幸福保衛戰》，詹子晴自爆是個非常會記恨的人，如果對方遲到20分鐘，下次她便也會故意遲到20分鐘，讓對方嚐嚐相同的感覺。

並加碼爆料有件事讓她到現在都還耿耿於懷，當初因為怕麻煩，所以跟老公之間約定是互不接送，但沒想到有次竟然被她發現，老公瞞著她去機場接送前女友，事後被她發現爆氣怒罵，此話一出，立刻讓現場女藝人全部大喊真不應該。

詹子晴表示自己當下也覺得超震驚，追問老公怎麼沒事先告知，沒想到老公竟淡回：「我覺得是小事，而且她在台灣沒有朋友」，讓詹子晴爆氣喊：「你不知道女生在台灣最好的朋友，就是台灣大車隊嗎？」讓主持人孫協志笑說，平常女生口條都超差，但是一遇到吵架口條都變得超好。

講到記仇，主持人王仁甫也爆料愛妻季芹因為有過敏症狀，所以每到換季就會猛擤鼻涕，但她沒有把衛生紙隨手丟垃圾桶的習慣，所以家裡常常東一團、西一團衛生紙，剛開始王仁甫會跟在她身後默默收、默默丟。有次睡醒他往床頭櫃一摸，竟然又是一團衛生紙時就真的受不了而跟季芹反應。

沒想到季芹沒有正面回答，還反問王仁甫為什麼上廁所不把馬桶蓋掀起來，讓王仁甫超無奈，覺得現在明明是在討論衛生紙的問題，為什麼變成討論馬桶蓋，雙方一來一往的堅持，反而讓這件事情不了了之，孫協志聽完笑虧「這也許是你們夫妻之間的情趣吧」。

(中時 )