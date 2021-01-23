因應長輩需求，衛浴、廚櫃調整到方便的高度。（盧金足攝）

活到老學到老，全齡化還有不少公共空間，提供料理烹飪等課程。（盧金足攝）

共生宅有農場市集、咖啡廳，還有大型的閱覽室，可以學習、交友過生活。（盧金足攝）

人臉辨識機設定要戴口罩，提醒長輩防疫期間提醒口罩要隨身。（盧金足攝）

高齡時代來臨，銀髮族在人生黃金歲月，如何不靠子女照護，住的健康安全又自在？與一般養老村不一樣的合勤共生宅，以旅館「住」的概念，讓長輩入住後自在生活，還能擁有廚房、衛浴，料理自己想吃的美食，生活空間不只無障礙設施，連入門的人臉辨識機都可設定要戴口罩，即使容易健忘，靠著科技人性化，防疫期間提醒口罩要隨身，結合健康、養生需求，共學、共創、共遊、共好、共食等模式，進駐健康共生宅。

國外有高齡者過九十大壽，以高空跳傘留下難忘紀念，國人傳統觀念，不少銀髮族或熟齡族則對挑戰冒險打退堂鼓，理想退休生活是什麼型態？針對高齡族群規畫的共生宅，讓年紀大民眾進住後生活獨立自主，還可獲同齡層互相照顧，專人陪同到醫療診所，養老市場大，很多本來安土重遷的長輩，打開新思維，住到共生宅享受打拚後的新生活。

合勤健康事業董事長李柏憲從2017年承租教育部土地開始，斥資4.5億打造出烏日共生宅，現在已規畫包括烏日、苗栗、新莊等三種共生宅模式，三種共生宅模式都有一個共通點，就是透過打造內外共生圈，讓入住者不論是對內外都能共生共融。

李柏憲考察共生宅全球跑透透，德國有「共用住宅」，北歐還建立「全齡化」的空間及全人全周期服務照護模式，參訪50多家日本的照護機構，希望為台灣銀髮族提供有活力的晚年生活園地。

「共生宅全棟的無障礙空間，從建築工法、室內裝修設計、使用者需求超前部署」，擔任全齡健康宅銷售經理王鈺佑說，以旅館「住」的概念，引入共生的產業結構，內共生創造建築的產業能量生態系統，運用外共生擴大邊際效益，軟硬體完整融合，將成為建築與銀髮服務擴大成全年齡的第一品牌。

台灣樂齡建築發展需要帶有溫度的服務，引入專業團隊硬實力、軟實力、巧實力展現出來，滿足社會照護需求的新商業模式，規畫以彈性為原則，套房出租採以登記旅館方式進行營運，可以日租也可長租。

王鈺佑強調，以「樂齡關懷」與「居住環境」為基本觀念，推動符合高齡長者空間環境需求，建構安全舒適、人文關懷智慧型建築居家環境，提升高齡長者居家建築安全與生活品質就是合勤健康共生宅。

活到老學到老，全齡化空間還有不少公共空間，提供入住長者們互相交誼，某種程度上很像台灣過去的「三合院」，合勤共生宅朝向「內外共生圈」模式，入住銀髮族可以到社區上課，有農場市集、咖啡廳，還有大型的閱覽室，動靜皆宜，不是只等日落過一天，而是可以學習、交友過生活。

(中時 )