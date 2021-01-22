民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票，緊接著登場。民進黨對該案的態度在20日中常會上，身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，將協助黃捷度過罷免案。前民進黨立委沈富雄表示，蔡英文為何明顯的髮夾彎挺黃捷，因為總統怕了。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得總統對王浩宇跟黃捷是一個很明顯的不一樣，而且是很明顯的髮夾彎。一定是在王浩宇被罷免以後，總統有做很嚴肅的評估。因為當罷免王浩宇的時候，民進黨裡只有一個人，就是立委鄭運鵬出來講，王浩宇罷免的成敗跟民進黨、蔡總統連結了。那時我們大家都覺得不妥，鄭運鵬不應該把他連得那麼緊。但是王浩宇被罷免以後，很多人都在講，這是民進黨2022年會衰敗的一個起點，他覺得總統怕了，所以不行再輸，就是說輸一次就好，在這裡停止，不能再敗下去。

資深媒體人尹乃菁則表示，黃捷這一戰，如果再成功的話，那就會形成像土石流般的崩倒，接下來就是對陳柏惟這些人。民進黨有一點失算，就是他們當初認為王浩宇罷免案恐怕不容易過關，結果沒想到竟然成功了，因此對於黃捷就不敢掉以輕心。什麼話民進黨都敢說，罷免王浩宇成功，說是政黨明顯介入動員，造成政治對立，非台人之福；但現在黨主席親自下令，這也是政黨動員。

(中時新聞網)