寒舍集團蔡家第三代成員、董事蔡伯府昨天（22日）晚間傳出身體不適，送醫急救後不治。台北市消防局勤務中心晚間9時許獲報，一名男子身體不適需送醫，救護人員抵達現場時發現男子已經無呼吸心跳，緊急CPR後送往台大醫院搶救，仍宣告不治。稍早，蔡家親友證實了這項消息，蔡伯府因為身體不適送醫急救，在醫院逝世，享年48歲。

(中時新聞網)