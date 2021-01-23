寒舍集團第三代蔡伯府 身體不適送醫驟逝享年48歲 00:022021/01/23 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒舍集團第三代蔡伯府 身體不適送醫驟逝享年48歲（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒舍集團蔡家第三代成員、董事蔡伯府昨天（22日）晚間傳出身體不適，送醫急救後不治。台北市消防局勤務中心晚間9時許獲報，一名男子身體不適需送醫，救護人員抵達現場時發現男子已經無呼吸心跳，緊急CPR後送往台大醫院搶救，仍宣告不治。稍早，蔡家親友證實了這項消息，蔡伯府因為身體不適送醫急救，在醫院逝世，享年48歲。 (中時新聞網) #身體不適 #蔡伯府 #寒舍集團 #送醫 #48歲 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 寒舍集團第三代蔡伯府 身體不適送醫驟逝享年48歲 - 社會 桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救 - 社會 嘉義公廁驚見「鹽漬頭顱」 警拆7層包裹嚇傻 禮儀師曝悽慘死狀：脖子沒了 - 社會 失聯2天 全家一氧化碳中毒4死 熱水器裝晾衣陽台通風不良奪命 - 社會 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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