蓮霧冠軍由屏東東港農友黃國霖奪得，今年蓮霧受寒害影響平均落果率約4成，不過田間管理好能減少落果。（高雄農改場提供／潘建志屏東傳真）

蜜棗冠軍由高雄大社農友蘇信誠拿下，今年蜜棗則拜寒流所賜，皮薄味甜，口味比往年更佳。（高雄農改場提供／潘建志屏東傳真）

一樣寒流兩樣情！蓮霧與蜜棗可說是春節時的「果王」，品質佳、單價高，是送禮首選。不過今年受到3波寒流影響，蓮霧與蜜棗卻有截然不同的命運，蓮霧落果率約4成，品質比往年差；蜜棗則拜寒流所賜，皮薄味甜，口味比往年更佳。

今年蓮霧受到寒害影響，平均落果率約4成，不過不同果園間落果率差異極大，有人只有2成，有人卻高達8成，高雄農改場表示，主要是因為田間管理不同所致，包括果樹的葉果比要適當，減少寒害影響，枝條節間要短，減少落果機會。

蜜棗則相對較耐寒，高雄農改場指出，只要不下雨，蜜棗不受低溫影響，反而因此讓果皮更薄、果肉更脆更甜、口感更佳。蜜棗的田間管理重通風及日照，土壤最佳酸鹼度PH值在6.5到7.5間，遇雨時要做好遮蓋。

高雄農業改良場連續11年舉辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，今年蓮霧冠軍由屏東東港農友黃國霖奪得，蜜棗冠軍由高雄大社農友蘇信誠拿下。高雄農改場的評鑑除了看果品品質外，田間管理也納入評比。今年蓮霧有53組報名參賽，受寒害影響，最終送件參賽僅41組，蜜棗則有72組參賽。

「蓮霧王」黃國霖年僅37歲，原本讀資訊管理，返鄉跟父親黃進文種植蓮霧已4年。他將資管專長用在田間管理及行銷上，利用電腦雲端記錄田間管理日誌，並以手機同步查看。他還「以父之名」打造了一款「黃進文蓮霧」，讓人印象深刻。

「蜜棗王」蘇信誠家中3代種棗，從1965年爺爺開始種植，如今田間果樹8成都有50年以上歷史。他近年來在全國蜜棗評鑑屢屢榜上有名，今年首次獲得冠軍，有別於一般農友的單層整枝，他採立體式整枝，讓果實品質及產量兼具。

(中時 )