再不到一個月就是一年一度的農曆春節，在中國傳統新年的習俗中，有除夕守歲一說，大年三十除夕夜這天，全家人團聚一起吃「圍爐」年夜飯、通宵守夜等著新年到來。隨著時代的變遷，現代人吃團圓飯的地點不再只是拘泥於在家裡吃，有愈來愈多人選擇到外面的餐廳「圍爐」，只是鑒於新冠肺炎疫情仍方興未艾，預估今年外食用餐的人將會減少……；你決定好今年的年夜飯怎麼吃了嗎？不論是在家裡或是到外面的餐廳「圍爐」，小花平台提醒你，過年期間多數民眾習慣大魚大肉，各式應景年菜加上誘人零嘴，很容易攝取過多熱量，健康瞬間拉緊報！

根據衛福部統計指出，每年春節連假後，約有超過3成民眾的體重增加，平均變胖2至3公斤左右，尤其是心血管疾病的好發時間或是讓心血管疾病潛在族群「迅速」發病，不得不防！

心血管疾病預防保健5建議

說到過年期間大魚大肉容易誘發心血管疾病，一般來說，節氣應景食物大多屬於高鹽、高油脂及高熱量的食材，美食當前，一旦攝取過量，在人體內經過代謝後，容易造成血液中充斥著太多脂肪，也就是總膽固醇數值過高（正常值為130－200mg/dl），因此加速了腦中風、心肌梗塞等心臟病發作的機率。

根據世界各國針對心血管疾病治療趨勢的研究發現，透過日常健康均衡飲食輔以定時定量運動，可以有效降低罹患心血管疾病的風險，以下整理專科醫師建議心血管疾病預防保健之道：

建議1、改變飲食習慣，採用低鹽、低膽固醇及低熱量的均衡飲食。

建議2、多攝取富含膳食纖維的食物諸如：蔬菜、水果及全穀類等。

建議3、每天適度運動維持健康體重並加速體內新陳代謝，可以減少疾病的發生機會。

建議4、血壓的改變與情緒的強弱兩者息息相關，每天保持好心情，絕對是有效解方。

建議5、癮君子們趕緊戒菸吧，抽菸除了會致癌外，也是誘發心臟病的危險因子，不得不防！

防心血管優先考量醫療險、重疾險

看完了過年期間有關日常生活的小提醒，時值歲末新春之際，不妨也重新檢視一下手中現有保障是否足夠補償？

(中時新聞網)