農曆新年即將到來，又到了上班族最期待的年終獎金發放時刻，根據國內人力銀行調查顯示，在新冠肺炎疫情擴散的衝擊下，僅有5成6的上班族預估，自己將在「牛年」農曆春節前領到年終獎金，明顯低於去（108）年的67.8％、大減11.9％的幅度，更創下近8年以來的新低水準。

9成企業發放年終獎金、平均1.15個月

據調查，儘管有超過9成的企業表態有發放年終獎金的意願，只是發放額度數字平均僅有1.15個月，創下近7年以來次低紀錄。如果以各行業別來看，名列前3名依序為「金融保險與會計統計業」（2.5個月）、「科技資訊業」（1.89個月）及「醫護與生技業」（1.56個月），其中金融相關行業年終10年連9霸、以2.5個月最為優渥。

至於年終獎金行情最差的前3名則依序為「大眾傳播與公關廣告業」（0.5個月）、「文教業」（0.67個月）及「餐飲住宿與休閒旅遊業」（0.75個月），員工平均年終獎金剩不到1個月。

除了年終獎金外，每到歲末年終，最讓員工殷殷期待的還有尾牙活動，經調查發現，約有4成左右的公司沒有舉辦尾牙相關活動，其中並有2成7的公司因應防疫考量而取消。

拿到年終獎金後，你打算怎麼運用？小花平台保險顧問建議，除了做為「犒賞」自己與家人的費用外，不妨提撥部分預算重新檢視個人或是家人的保險保障，是否足以轉嫁因為意外或是疾病身故致使家庭經濟頓失所依的風險，以應付生活中的各種突發狀況、及時因應不時之需。

(中時新聞網)