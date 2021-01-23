學測國寫題目具鑑別度 試題解析出爐 16:572021/01/23 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110學年度學科能力測驗 國文寫作解析/得勝者文教 提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學年度學科能力測驗於1月22、23日舉行，全台約12萬8千人報考，22日考英文、國文（選擇）、社會，23日考數學、國文寫作、自然。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 110學年度學科能力測驗 國文寫作解析/得勝者文教 提供。 國文(寫作)科解答由得勝者文教提供，正確解答仍以大考中心公布為準。 補教師評國文學測 文白結合且文學性高 學測英文科試題解析 教團：中偏難、極具鑑別度 (中時新聞網) #測驗 #解答 #110 #學年度 #學科能力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測第一科英文考完了 完整解答看這裡 12:402021/01/22 生活 學測國文難易適中 鑑別度近年最佳 15:222021/01/22 生活 學測數學考投開票貼近生活 多題需要自行繪圖有鑑別度 12:252021/01/23 生活 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 12:372021/01/22 生活 學測數學5年來最難 提高高分群鑑別度 13:182021/01/23 生活 桃園考區1學生 疑腸胃發炎發燒 啟動防疫試場 13:152021/01/22 生活 如果我有一座新冰箱、比較電影 學測國寫 學生呼：好發揮 15:382021/01/23 生活 大學學測登場 苗栗考區11起違規 18:502021/01/22 寶島 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 11:302021/01/22 生活 學測首日社會科考完了 完整解答搶先看 19:082021/01/22 生活 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 生活熱門新聞 110學測數學 師評：史上最難、後段生全倒 - 生活 轟指揮中心4大罪遭圍剿 邱淑媞反嗆「暴民政治」 - 生活 情況不太妙 防疫專家：這波疫情恐難善了 - 生活 部桃群聚12例還搞大內宣 邱淑媞轟指揮中心：犯4個要命錯誤 - 生活 心肌梗塞冬季好發 醫師提醒兩種人最危險 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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