台北市觀光休閒最佳選擇，上榜一定有士林官邸或建國花市，貓空或陽明山等等。在社會發展下如何維護人類與自然環境之和諧？如何增進生態體系與社會發展平衡？如何打造永續發展之宜居城市？如何彰顯三生功能，生產、生活、生態？七星生態保育基金會徐貴新執行長，從生態保育推廣與揭開更多私房景點中，給了最佳答案。

士林官邸生態園以生態工法營造自然棲地的溼地公園，在都會區扮演野生動物重回都市的跳板，是生態教學活動中一個「麻雀雖小，五臟俱全」的自然教室。七星生態保育基金會自二○○○年八月起永久認養生態園，負起園區維護管理責任並舉辦定期解說工作，一般民眾推廣或到校推動等等。另設七星解說員培訓，結合各行業對生態保育有理想、對環境教育有熱忱、願意傳播正確保育觀念者，與七星生態種子教師的互動學習中一起成長，共享自然之美。

生物多樣 培訓計畫

二十年來基金會致力結合地方社區及學校，從事保育及環境教育工作，與士林區平等里辦公處成立「鵝尾山青少年保育解說團」，鵝尾山以前非常多稻田現已沒了，現基金會在做復育不同顏色的稻子變成梯田，讓稻子生態有機會回復原貌。另外與北投區關渡國中成立「關渡青少年保育解說團」，兩團隊成立至今，從規劃、課程提供、實際實習過程中全程參與，陪同青少面對困難解決挫折，發揮志工精神對鄉土的愛化為行動，肩負生態及文化資產的保育及解說責任，在服務中學習蛻變。

以前民眾遇蛇或蜂窩是由消防局處理，去年開始已轉為動保處負責，所以基金會開設相關解說課程，有了解就不害怕也不浪費資源，例如青竹絲即赤尾青竹絲有毒，青蛇沒毒就不用那麼害怕。

培訓青少年保育解說團隊從小扎根，與天母、三玉、芝山、士東國小合作，由學校推薦校內對於自然領域及解說有高度興趣之四、五年級學生，進行「生物多樣性」之小小生態觀察家暨種子解說員培訓計畫，對於現階段環境及問題有基礎認知，進階發展出對自然的好奇心、提供學校及社區回饋與服務、探究永續性的可能及對未來教育的展望等等。

生態資料 古圳秘境

目前台灣除國家公園外，對各地生態資源調查整合仍欠缺，徐執行長提到自基金會成立以來，委託相關領域專家學者針對大台北地區生態環境進行學術研究分析，未來所有研究結果將整合建立「大台北地區生態資源資料庫」，以作為關懷本土生態環境生態教育參考依據。

曾任自然步道協會理事長的徐貴新執行長提到，目前基金會逐步整合大台北地區的生態資源資料，陽明山以前每個月要去做調查，台北市以前有一百三十條步道，現在是一百三十五條，士林官邸的生態園每月每季做大規模生態調查，記錄了解都市林園池底生物變化性，台北樹蛙是否復育成功或有無樹蛙外來種等等，這些長期觀察建立的資料，更是目前給力的重點方向。

透過資料整合與調查可發現更多生態自然好去處，台北陽明山秘境有三條古圳，坪頂每條古圳是超過一百年甚至一百八十年，需事先申請才能走秘境，只有七星基金會才有鑰匙可打開水路，可赤腳走在古圳，八十歲阿嬤都很開心重溫這兒時回憶。

只要有心 就可以

台灣生態豐富，鳥類大概有三百多種，很多外國人專程來台賞鳥；台北樹蛙綠綠小小的很可愛，在富陽公園陽明山上或中央研究院都可能有牠們的身影。基金會舉辦許多生態活動，例如水利騎跡在雙溪、關渡騎腳踏車，欣賞水利建設與河道變化，關渡彩色水稻拼出七星標誌花海。如果在羊腸小徑看到小昆蟲小動物，讓大自然回歸大自然，讓牠維持原貌就好。

術業有專攻、生態在四周、保育沒距離，生態保育並不難，例如到淡水河邊散步時聞聞看聽聽看，感受它親近它，有鳥來了有植物長了，多提問熟能生巧就能慢慢變成專家。(本文作者林鳳為「理善國際關懷協會」與「理善認證學院」執行長。理財行善．正向能量．致力公益．傳播美好。理周集團旗下品牌之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導與異業合作 www.wips.org.tw)

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1065期》)

《理財周刊1065期》

(中時新聞網)