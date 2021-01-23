大衣、圍巾與帽子如何挑選與穿搭？alive邀請形象管理顧問陳麗卿，傳授冬天商務穿搭術，解答關於3件單品、14個你好奇的疑問。

1.購買大衣時，應該注意哪些細節？

最好穿著內搭服裝一起試穿，才能買到最合適的尺寸與版型。注意要符合身高，讓大衣領子與口袋落在正確位置。

陳麗卿特別強調，「容易穿脫」也是魅力與否的關鍵，必須連穿脫大衣都得體。好的大衣脫下時，只要雙手向後延伸，大衣就從肩膀自然滑落，穿上時也不會卡住。直接穿著你的西裝或毛衣到現場，嘗試穿脫大衣吧。

2.若身高不高，大衣如何穿出好比例？

身高不高的人，較適合穿著短版、中長版大衣，不要選擇長大衣。最好的長度在膝蓋上面10公分，最長不要蓋過膝蓋下10公分。陳麗卿提醒，高個子雖然可以穿長大衣，但長度以到小腿肚為原則，若不想視覺效果看起來過高，變成像竹竿一樣，那寧願穿短大衣。

3.大衣與服裝 如何搭配更有專業感？

若想在職場打造俐落形象，看起來高䠷，掌握「厚配薄，寬配窄」原則。若是厚大衣，下半身可搭配窄褲與馬靴；若是合身短大衣，配寬褲也合宜。但「寬配寬」也並非不行，有時會營造「流浪感」風格。端看你想形塑什麼風格及所處場合，再選擇服裝與大衣搭配。

4.只想買一件大衣，什麼款式最百搭、必備？

若想以一件大衣打通關，可以從長度、色彩、質料來挑選。一件長度介於膝蓋上下10公分，輕盈保暖的喀什米爾羊毛大衣是最好的選擇。色彩可挑選中性色系，例如黑、灰、深藍或駝色，搭配服裝就不容易出錯。

5.根據不同場合，如何挑選適合的大衣？

如果是專業商務場合，建議選擇款式簡單高雅、質感高級，實用性及搭配性越高越好。若是休閒場合，可大膽挑戰，挑選鮮豔顏色或有趣款式。

陳麗卿建議，胸部豐滿的女性可嘗試圍裹式大衣；不擅穿搭的男性，不如就一件立領式大衣，因為立領一拉，裡面穿什麼都看不見了。

6.大衣能配運動鞋？ 哪種鞋最不容易出錯？

大衣搭配牛津鞋、樂福鞋都是安全牌，女性配包鞋也很高雅。及膝馬靴成功率最高，但應注意色彩與大衣的搭配，若想看起來修長，最好穿著同色系，有視覺拉長效果。

穿運動鞋則能創造正式與休閒的混搭感，配得好就時尚，若配不好導致運動感太強，小心失敗率高。

7.專業場合能穿羽絨外套？ 該注意哪些細節？

羽絨外套並非專業場合禁忌，看看英國凱特王妃，也把羽絨外套穿得很高級。但，應避免過於戶外休閒的羽絨外套，免得被客戶誤認要去登山或滑雪，喪失專業感。應優先選擇合身、不顯腫脹的款式，或具有亮面材質等特殊細節，打造時尚感。

8.如何挑選圍巾 才能買到適合自己的？

選擇時不要只用眼睛看，一定要親自現場試打，才能確認質地、大小、長度與顏色是否與自己契合。例如：質地舒適，容易打出立體造型嗎？寬度與長度在身上是否協調？色彩與日常穿搭的色系相融合嗎？

9.哪些基礎圍巾打法 簡單上手且不易出錯？

陳麗卿推薦，3種「ABC」基礎打法。A（Around）將圍巾環繞脖子一圈，再從兩邊對稱垂下，須注意圍巾蓬鬆度與線條；B（Bond）是將圍巾對折圍一個結，最具保暖之效；C（Center）將圍巾從脖子後方兩邊自然垂下，高度最好介於大衣外套上下10公分，視覺上能增長、顯瘦。

10.圍巾顏色與衣著 怎麼搭才協調又有亮點？

花色配素色，是不會失敗的方法。第一，讓衣服色彩成為你的圍巾顏色，反之亦可；第二，採同色系搭配，如深藍圍巾配淺藍上衣，灰圍巾配黑衣；第三，採對比色，如黑配棕紅、藍配黃。

11.圍巾能丟洗衣機？洗淨後又該如何收納？

圍巾最好手洗，不要丟進洗衣機、用手擰轉，避免變形或影響蓬鬆度。可用溫冷水，加入洗精浸泡5分鐘，再輕柔手洗。洗淨後，將圍巾放在毛巾上，平放晾乾。收納時，避免與其他衣服堆疊，維持蓬鬆度。

12. 不同的臉型，挑哪種帽子能完美修飾？

最重要、也最簡單的原則是：「戴了比沒有戴好看！」臉圓或臉方的人切忌「對稱」，可選擇斜戴或不對稱帽簷款式；臉偏長的人不宜戴帽冠太高的款式；臉偏短則可利用帽冠高度延長臉的線條，也可選擇露出部分額頭的帽款。

13.出席專業場合，如何選帽子才不失禮？

帽子是非常引人注目的單品，在專業場合建議戴「中性色」帽款，一來容易搭配；二來不會過於招搖。除非工作需求或身體考量，上班不宜。

14.穿著正式服裝，帽子怎麼挑才合適？

只要符合臉型，紳士帽、貝雷帽或報童帽都是不錯的選擇，棒球帽、牛仔帽則較不具正式感。陳麗卿提醒，宜注意帽子材質，避免脫帽時產生靜電，弄亂髮型。

《商業周刊1732期》

(中時新聞網)