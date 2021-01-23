你還不習慣家中有智慧音箱的陪伴嗎？與iPhone 12系列同台發表的HomePod mini，日前已正式在台開賣，價格僅3千元，可謂是蘋果生態系中相當親民的設備。HomePod mini是HomePod家族中的新成員，可以跟第二台HomePod mini一起搭配呈現立體聲，在家中有Wi-Fi網路的前提下，可以成為陪伴你生活的貼心小伙伴。

外型上，採用類似球型的設計，表面的材質與風格與HomePod十分接近，一樣提供了太空灰與白色。高度 84.3 公釐，開箱時應該大多數人都會有一股「哇，真的好小」的感受。HomePod mini的充電線跟HomePod一樣採用不可分離的設計，而另外一端的插頭設計不同，HomePod mini搭配的是USB-C連接埠，可與內搭的USB-C充電器一起使用。

HomePod mini包裝盒與iPhone SE(第二代）。（黃慧雯攝）

HomePod mini內附配件。（黃慧雯攝）

HomePod mini電源線設計與充電器。（黃慧雯攝）

HomePod mini頂端也有控制音量的觸控按鈕，並在呼叫Siri時會出現動畫。（黃慧雯攝）

設定HomePod的方式跟設定AirPods或是HomeKit設備很類似。在你打開HomePod mini時，你手中的iPhone會自動跳出偵測到一台新的HomePod mini並且引導你為它設定Wi-Fi網路。若是家中Wi-Fi網路不穩定的話，或是沒有在第一時間已上述方法發現HomePod mini的話，可以打開「家庭」app，以手動方式添加新設備。只是因為HomePod mini跟其他HomeKit設備不一樣，包裝上並沒有專屬的條碼可以掃瞄後加入，但也沒關係，在家庭app中選擇「沒有代碼或無法掃描」的方式，手機也可以找到新的HomePod mini來為你設定。

設定HomePod mini的步驟。（iPhone截圖）

將HomePod mini設定完成後，便可將它作為AirPlay播放音樂的設備。（iPhone截圖）

設定好HomePod mini的Wi-Fi網路之後，就可以透過一系列Hey, Siri的語音命令，請它為你的播放音樂或是其他內容。例如「Hey, Siri播一下龍貓」、「Hey, Siri播一下五月天」、「Hey, Siri小（大）聲一點」、「Hey, Siri下一首」都能很順利的執行。不過喊出「「Hey, Siri播一下可可夜總會」，會播成「夜總會」的音樂，換成「Hey, Siri播一下CoCo」就可以順利播放。除此之外，也可以輕鬆地跟Siri互動，詢問他「今天天氣如何？」、「10分鐘之後叫我」，來聆聽今天的天氣資訊，或是設定提醒鬧鐘。

音效上，HomePod mini採用 Apple S5 晶片，搭配軟體一同運作，分析音樂的獨有特性並套用繁複的調音模型，以調校出最適當的響度、調整動態音域，並即時控制驅動單體與被動輻射器的動態。由 Apple 打造的全音域驅動單體，運用釹磁鐵和一對振動抑制被動輻射器提供動力，可呈現深沉渾厚的重低音與清澈純淨的高音。 HomePod mini 也運用與HomePod相同的原理，透過 Apple 設計的音頻導波管，將聲流往下及往外引導至揚聲器底部，打造如臨其境的 360 度音訊體驗。HomePod mini的體積雖然小巧，但是音效表現會讓你感到驚艷。

如果喜愛聆聽Podcast的朋友，也可以透過HomePod mini來播放。不過要是在播放音樂的情況下，喊出「Hey, Siri播一下Podcast」會變成播放一個名稱含有Podcast的音樂內容。需要在手機上自行打開Apple Podcast，並指定以HomePod mini播放；或是在與HomePod mini連上同一個Wi-Fi網路的前提下，將iPhone靠近HomePod mini上方面板，都可以請HomePod mini來接續播放（此功能也可以用於播打電話或是播放音樂的過程，目前還無法支援第三方音樂服務）。

iPhone上的Apple Music內容可以再回到家時，將手機靠近HomePod mini在當中接續播放（第三方音樂服務（右）目前還不支援）。（iPhone截圖）

音源上，HomePod mini支援可支援播放Apple Music、podcast，以及廣播電台。且在未來幾個月內，預計將支援第三方音樂服務。如果你購買了多個HomePod mini，且擺放在不同房間，音樂或 podcast 串流至多個房間同步播放。

在家庭app中，點選左上方的家庭圖示，並選擇「家庭設定」，可以進一步設定「廣播」相關功能。這項功能可以向加入家庭群組（與手機中的家人共享群組不同，還請留意）的成員以及HomePod進行廣播，而收到的人可以直接在相關設備上（iPhone、iPod touch、iPad、CarPlay、Apple Watch或是HomePod）回覆廣播訊息，相當有趣。不過若是家裡太安靜，或是你太過專注，有時可能會因為HomePod突然開始講話不小心被嚇到，功能上很像是Apple Watch對講機的升級版，體驗過程很有趣。

在iPhone中收到廣播、聆聽廣播、（廣播訊息如果有很多條，HomePod圖示會有多個）、回覆廣播的畫面。（iPhone截圖）

整體而言，HomePod mini絕對是對iPhone能帶來最好支援的智慧音箱，在廣播、接續播放的功能上，體驗都相當自然且一致，且這些在其他智慧音箱上都無法順利辦得到。若以生態系來說，使用iPhone的用戶在有HomePod mini的陪伴下，絕對會帶來更升級的娛樂體驗。如果家中還有支援HomeKit的智慧家居設備，更可以在「家庭」app中設定指定情境，體驗起來是更多變更有趣。

(科技)