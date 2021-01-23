創3年股價新高的鴻海，會因為電動車題材再往上走嗎？

1月13日，鴻海宣布跟中國最大汽車廠吉利合資案。宣布隔天，鴻海股價最高來到117元，泛鴻海集團也水漲船高，如早已打進BMW供應鏈的鴻準、切入特斯拉的乙盛，都上漲甚至漲停。

外資法人都上調鴻海目標價，最高達到130元。「我們預計未來幾季，鴻海將宣布更多此類電動車合作夥伴關係，這將增強市場對他們打入電動汽車零組件、子系統市場能力的信心，」摩根大通最新報告直指。

先累積中國市場信心

運用吉利過剩產能挑戰

單今年1月，鴻海先宣布將協助中國電動車新創「拜騰」，製造卡關已久的首款車型，目標今年第一季量產。緊接著，鴻海又和中國最大的汽車製造商吉利控股成立合資公司，新公司從零組件、系統到整車，都可以幫客戶設計、代工製造。

現在，鴻海的策略簡單說就是，先在中國累積市場信心及實績。

一位在中國參與創辦電動車自主品牌的高層認為，鴻海從中國切入是別無選擇，中國是全球電動車最大市場，但也代表鴻海一直無法成功打進歐美市場，去年鴻海有機會和全球前10大車廠飛雅特克萊斯勒（FCA）簽成MOU，都是幫他們在中國研發製造電動車。

中國電動車廠已超過百間，連特斯拉第一個海外工廠也設在中國。中國政府補貼不手軟，讓百花齊放。美國智庫「戰略與國際研究中心」的報告就曾估計，過去10年中國豪擲千億美元補助電動車業。

目前，中國尚無人成立專門的電動車代工廠。過去，國內新造車品牌的生產，多是取得執照自建工廠，或是與傳統車企合作，如江淮汽車替「蔚來」代工，海馬汽車為小鵬製造。大家不單獨做，因為擔憂沒有能填滿產能的客戶。

現在，鴻海擁有龐大電子零組件供應鏈管理的能力，若搭配大車廠的原有組裝產能，就會成為新勢力，可望成為中國第一個電動車專業代工廠。

「以後還可能有華為車、百度車啊，他們能幫這些在研究自動駕駛，但沒有造車能力的公司代工，」一位在中國的汽車供應鏈總經理分析後盤算。

這次，鴻海與吉利的合作就著眼在此。

目前，吉利有用不完的產能，它在全中國超過10個城市都有工廠，2020年還接手獵豹汽車位於長沙的工廠，累計一年有約300萬輛的產能，但去年，他們僅銷售了130多萬輛車。

「以現在的汽車市場來看，有充沛的產能，這情況鴻海不會去做整車組裝，」鴻海董事長劉揚偉曾說。「我不用跟人家拚建廠，我就拚設計、拚供應鏈、拚零組件。」一位鴻海主管透露，鴻海可以拿吉利一個工廠來改裝生產。

想爭取蘋果汽車訂單

與國際大廠合資是關鍵

此次吉利希望透過鴻海，爭取到更多電動車客戶。吉利雖然在傳統車是第一名，但在電動車卻是落後，中國的汽車媒體評論，吉利沒有一款新能源車能擠進暢銷榜前十名，其全新的純電動車平台，2020年9月才推出。

鴻海在中國插旗，只是第一步，最終，它要達到其訂下的1兆元電動車營收的目標，指標之一就是：它能否再打入全球十大車廠之列。

去年初，鴻海和FCA集團簽訂合作意向，將成立合資公司，為該集團下的汽車品牌在中國研發、打造電動車，但進度受到FCA和另一汽車集團寶獅雪鐵龍（PSA）合併案而延宕。今年，兩大車廠完成合併，預計和鴻海的合資計畫，也能重啟。

倘若這合作案能順利啟動，鴻海才能證明：他有能力打進全球一線車廠，才有機會被其他歐美品牌列入考慮，未來才可能爭取到蘋果汽車的訂單。

這條路並不好走。

最近，切入特斯拉Model 3中控電腦組裝的和碩，又進一步拿下充電樁的代工訂單，它走的是過去純組裝代工的老路，模式相對穩健。但鴻海卻野心更大，其打造電動車平台，就是打算切入零組件、系統模組到整車的設計，提供客戶一站式購足服務。這就會和傳統汽車系統大廠如博世（BOSCH）、電裝（DENSO）有衝突，「像豐田、福斯等大廠，就不可能找鴻海ODM（原廠委託設計代工），」也限制了鴻海的機會，一位車界人士分析。

鴻海對電動車產業有野心，也有步驟，市場可以對其抱持期待，但要開花結果，還需要至少5年時間，大家在觀察鴻海股價時，建議仍要以階段性的突破進度作判斷為佳。

《商業周刊1732期》

(中時新聞網)